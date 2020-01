Bottrop. Der Spitzenreiter in der Tischtennis-Verbandsliga empfängt die Verfolger aus Meiderich, die sich mit einem Jugend-Nationalspieler verstärkt haben

Olympia Bottrop startet „mit einem Kracher“ ins neue Jahr

Die Spieler von DJK Olympia Bottrop erlebten im Jahr 2019 ein kleines Tischtennis-Märchen. In der Verbandsliga mauserten sie sich vom Abstiegskandidaten zum Herbstmeister. An die erfolgreiche Hinrunde will das Team um Kapitän Matthias Siebert jetzt wieder anknüpfen.

Am Samstag (18.30 Uhr) steht in der ersten Partie des Jahres direkt ein Spitzenspiel an. Zugast ist nämlich Verfolger Spvgg. Meiderich 06/95. „Für uns geht es direkt mit einem Kracher los“, bestätigt auch Kapitän Siebert, der eine mit ausländischen Spitzen-Kräften bestücktes Gäste-Team erwartet.

„Meidericher wollen Aufsteigen“

„Die Meidericher wollen sicher um den Aufstieg mitreden und werden darum auch alles dransetzen, die Partie gegen uns zu gewinnen“, glaubt Siebert.

Unterstützung haben sich die Gäste auch noch geholt: Eusebio Vos spielt für die chilenische Jugend-Nationalmannschaft und ist bei weitem nicht der hochkarätigste Spieler in Reihen der Gäste. „Wir gehen darum auch völlig ohne Druck in die Partie. Aber wenn wir Mederich ein bisschen ärgern können, dann würde uns das natürlich freuen“, sagt Siebert mit einem Schmunzel.