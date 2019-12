Phantomtor kann Rhenania Bottrop nicht bremsen

Mülheim. Der SV Rhenania Bottrop setzt sich mit 7:3 beim Mülheimer SV durch und will im neuen Jahr den Angriff auf die Tabellenspitze starten.

Die Fußballerinnen des SV Rhenania beendeten ihr sehr erfolgreiches Jahr mit einem 7:3 (4:2)-Erfolg beim Mülheimer SV 07. „Am Ende war es ein Sieg, der auch in dieser Höhe verdient war. Wir haben unseren Angriffsmodus wiederentdeckt und haben so weiterhin alle Möglichkeiten, den Aufstieg zu schaffen“, freuten sich Marc Wittstamm und Marvin Höner über den gelungenen Abschluss in der Meisterschaft.

Direkt nach dem Abpfiff schauten sich die Bottroper das Ergebnis des Spitzenreiters an. „Es ist so, wie wir es selbst erlebt haben. Haldern wird noch Punkte lassen. Heute sind sie spät durch ein Eigentor in Führung gegangen und haben das 2:0 erst in vorletzter Minute gemacht. Unsere vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer machen uns keine Sorgen.“ Der Rhenania selbst gelang ein überzeugender Auftritt beim Vorletzten.

Sehenswert herausgespielte Treffer

4:0 lagen die Bottroperinnen durch sehenswert herausgespielte Tore von Leyla Kirmizi (3.), Gözde Senyüz (14., 38.) und Kathrin Dreyer (25.) in Führung, als die Gastgeber zu zwei kuriosen Treffern kamen. Beim 1:4 konnte Kathrin Schaffrath den Ball an den Pfosten lenken - und zur Überraschung aller zeigte der Unparteiische zum Mittelpunkt (35.). „Keine Ahnung, was er da gesehen hat.“ Nach einem Zweikampf, den Gözde Senyüz fair für sich entschied, gab der Schiedsrichter Freistoß für Mülheim. Rhenanias Abwehr bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone und der SV 07 verkürzte auf 2:4 (45.).

In der zweiten Halbzeit hatte der SVR wieder alles unter Kontrolle und zog auf 7:2 davon. Torschützinnen waren Kirmizi (48.) und Chantal Giesen (69., 72.). In der letzten Minute leistete sich der Tabellenzweite einen Schönheitsfehler: Mülheim traf per Kopf zum 3:7-Endstand.

