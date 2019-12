Ramazan Karakus wird neuer Coach der Welheimer Löwen

Patrick Gödecke hat sein Amt als Trainer der Welheimer Löwen mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der B-Kreisligist hat mit Ramazan Karakus bereits einen Nachfolger gefunden.

„Nach dem für uns überraschenden Rücktritt von Patrick Gödecke und seinem Trainerstab wollten wir die Stelle so schnell wie möglich besetzt haben“, erklärt Burak Akpinar. Der Vorsitzende der Welheimer Löwen wurde schnell fündig: „Wir mussten nicht lange überlegen, denn der ideale Kandidat befand sich schon in unseren Reihen.“

Ramazan Karakus, der seit anderthalb Jahren die zweite Mannschaft des Vereins trainiert, wird die Leitung der ersten Mannschaft übernehmen. „Er hat uns in den letzten 18 Monaten mit seiner Mannschaftsführung, seinem Auftreten und seinem Ehrgeiz begeistert. Es war die logische Konsequenz, ihm diesen Posten zu geben. Er genießt unseren Respekt und wir glauben, dass er die erste Mannschaft wieder mit Leben füllen kann“, so Akpinar.

In der aktuellen Saison gelangen den Welheimer Löwen in bislang 17 Saisonspielen erst vier Siege. Der Vorsprung auf die Abstiegszone der B-Kreisliga beträgt sechs Punkte. Erstmals verantwortlich an der Seitenlinie stehen wird Karakus am 1. März 2020, dann steht das Auswärtsspiel und Kellerduell beim Tabellenschlusslicht SV Fortuna Bottrop III auf dem Programm.