Remmert übernimmt

Die Nachfolgefrage beim SC Bottrop ist bereits geklärt. In der neuen Saison soll Jens Remmert die Geschicke der ersten Mannschaft in der Landesliga leiten. Remmert ist aktuell Trainer der Reservemannschaft in der Bezirksliga.

Am Samstag geht es für den SC Bottrop wieder auf die Platte. Auf dem Plan steht das letzte Spiel der Hinrunde. Dirk Adam und seine Spieler müssen beim Tabellenletzten SV Schermbeck antreten. Spielbeginn ist um 18 Uhr in der Sporthalle an der Erler Straße.