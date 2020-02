Reserve des SC Bottrop leistet Adlern Schützenhilfe

Oberhausen. Die Mannschaft um Trainer Jens Remmert ledert den HC Sterkrade ab und beschert dem Nachbarn zwei weitere Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze.

Die Bezirksligamannschaft des SC Bottrop hat am 17. Spieltag einen Überraschungserfolg erzielt, der weitreichende Konsequenzen haben könnte. Durch das deutliche 37:27 (19:12) gegen den HC Sterkrade setzten sich die Bottroper nicht nur weiter von der Abstiegszone ab – der SC griff auch gehörig ins Aufstiegsrennen ein und leistete dem Lokalrivalen Adler 07 Schützenhilfe. Die 07er sind unangefochtener Spitzenreiter und liegen durch den SC-Erfolg nun bereits sieben Zähler vor Verfolger Sterkrade.

SC Bottrop erarbeitet sich schnell einen klaren Vorsprung

Gegen die Gäste aus Oberhausen war die Truppe von SC-Trainer Jens Remmert ab der ersten Spielminute tonangebend. So zeichnete sich auf dem Parkett der Dieter-Renz-Halle schnell ein tempo- und torreiches Duell ab, in welchem die Bottroper stets in Führung lagen und sich schon nach einer knappen Viertelstunde einen klaren Vorsprung erarbeiteten (9:3). Dieser sollte bis zur Pause Bestand haben.

Auch nach dem Seitenwechsel war von einer Aufholjagd der favorisierten Sterkrader nichts zu sehen. Dagegen wirkte der SC Bottrop in der Abwehr weiter stabil und offensiv brandgefährlich. So erspielten sich die Hausherren bis zur 45. Minute ein vorentscheidendes 30:20 und hielten diese Führung bis zum Schluss. Während sich die Sterkrader schließlich klar geschlagen geben mussten, freute sich die SC-Reserve über den sechsten Saisonsieg und eine der besten Saisonleistungen.