Rhenania Bottrop bestraft Chancenwucher des VfB Kirchhellen

In einem munteren Testspiel deutete am Donnerstagabend alles auf einen Sieg des VfB Kirchhellen hin. Der Bezirksligist machte im Blankenfeld das Spiel, erarbeitete sich reihenweise Chancen und lag auch früh in Führung. Doch beim SV Rhenania bewahrheitete sich erneut eine Fußballweisheit. Das Spiel endete 1:1.

In der Halbzeitpause war nicht nur Marc Wischerhoff zufrieden mit seiner Mannschaft. Der Trainer des VfB Kirchhellen bekam für sein Team auch Lob vom Gegner. „Der VfB war uns in allen Belangen überlegen. Es ist eigentlich ein Witz, dass sie einen Elfer brauchten, um in Führung zu gehen“, kommentierte Marco Hoffmann. Rhenanias Trainer hatte im Umkehrschluss aber keinen Grund, seiner Elf daraus einen Strick zu drehen: „Wir haben am Dienstag zum ersten Mal trainiert, das ist unsere zweite Einheit.“

Fabian Mohs trifft vom Elfmeterpunkt

Der VfB Kirchhellen war nach 20 Spielminuten durch einen von Fabian Mohs verwandelten Foulelfmeter in Führung gegangen. Sieben Minuten später hätte der Bezirksligist mit 3:0 führen können, wenn nicht gar müssen. Doch Luca Kleine-Wieskamp und Stefan Kahnert scheiterten aus kurzer Distanz. Rhenania hatte in den ersten 45 Minuten nur kurze Ballbesitzphasen und allerhand Defensivaufgaben zu erfüllen, befreite sich erst zum Ende der ersten Halbzeit vom Druck.

Nach dem Seitenwechsel verlief das Spiel deutlich ausgeglichener. Beide Teams hielten sich nicht mit Mittelfeldgeplänkel auf, suchten zielstrebig den Weg vor das gegnerische Tor. In der Schlussphase belohnte sich Rhenania für eine solide läuferische Leistung mit dem Ausgleich. Emre Kilic traf in der 84. Minute zum 1:1-Endstand.