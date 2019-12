Rhenania Bottrop: Ein Verein steht hinter seinen Jungs

Anderthalb Wochen, nachdem Rhenania Bottrop mit der Hilfe für Ehrenmitglied Josi ein eindrucksvolles Signal der Unterstützung gesendet hatte, mobilisierte der Verein am Samstag erneut seine Mitglieder. Im Entscheidungsspiel zur Niederrheinliga gegen die DJK Arminia Klosterhardt trugen die Rhenanen ihre D-Junioren bis ins Neunmeterschießen, wo Blau-Weiß mit 0:3 unterlag. Die Tränen trockneten im Anschluss schnell.

„Normalerweise sehen uns eine Handvoll Leute zu“, sagt Daniel Teigelkamp. Doch was ist schon normal, wenn es um die Qualifikation zur Niederrheinliga geht? Und der 25-Jährige die D-Jugend eines außergewöhnlichen Vereins trainiert? In der Stimme von Teigelkamp schwingt also auch ein bisschen Verwunderung mit, wenn der B-Lizenz-Inhaber über den vergangenen Samstag spricht. So als könnte er immer noch nicht ganz fassen, dass über 200 Zuschauer zu großen Teilen seine Rhenania unterstützten.

DJK Arminia Klosterhardt geht als Favorit ins Spiel

Die komplette U23, diverse Jugendmannschaften, Fans der Blau-Weißen: Rhenania Bottrop nahm die Beine in die Hand und pilgerte ins Osterfelder Waldstadion. Dort stand die U13 um Teigelkamp und Jörg Jenczmionka der DJK Arminia Klosterhardt gegenüber, um den Aufsteiger in die Niederrheinliga auszuspielen. Zwei Meister, doch nur ein Favorit: Die Arminen dominierten ihre Gruppe, sammelten in elf Partien die volle Punktzahl und schossen 121:1-Tore.

Nevio Dietz und Rhenania Bottrop unterlagen der DJK Arminia Klosterhardt erst im Neunmeterschießen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Davon ließen sich die Rhenanen aber ebensowenig beeindrucken wie von der Kulisse, stattdessen lieferte Bottrop einen heißen Kampf. Und hatte das Glück auf seiner Seite, dass ein Klosterhardter Schuss an den Pfosten prallte und der Schiedsrichter einen Treffer wegen Abseits zurückpfiff. Doch auch auf der anderen Seite fehlte wenig zur Führung, etwa als Cavit-Koray Senyil nach einem Freistoß knapp verpasste.

In Yann Sommer-Manier: Kalayci rettet Rhenania Bottrop

Im zweiten Durchgang steigerte sich Rhenanias Abwehr und neutralisierte den vielen Ballbesitz der Oberhausener mit hoher Laufbereitschaft. Dann folgte der Auftritt von Can Miguel Kalayci: Bottrops Keeper fischte in Yann Sommer-Manier einen Ball in höchster Not von der Linie und brachte seine Farben so in die Verlängerung (45.). Dort passierte wenig. „Keiner wollte mehr etwas riskieren und den entscheidenden Fehler machen“, analysierte Daniel Teigelkamp – und so kam es auch.

Bottrop Für Rhenania geht es in der Kreisliga A weiter Für die U13 von Rhenania Bottrop geht es nach der Winterpause in der Kreisliga A weiter. Gegner sind dann unter anderem BW Fuhlenbrock, die erste und zweite Mannschaft des VfB Bottrop sowie der FC Bottrop. Das erste Spiel steigt am 25. Januar. „Wenn wir uns so weiter entwickeln, dann können wir auch in der Kreisliga A eine sehr gute Rolle spielen“, ist sich Trainer Daniel Teigelkamp sicher. Zuvor legt Bottrop aber die Füße hoch – und freute sich über ein gemeinsames Essen am Dienstagabend.

Nach 70 Minuten entschied das Neunmeterschießen über den Aufstieg – und hier zog Bottrop den Kürzeren. Während Klosterhardt alle seine drei Versuche versenkte, blieb Rhenania ohne eigenen Treffer. Mit Abpfiff flossen dann Tränen der Enttäuschung, weshalb das Trainerteam und der Anhang erst einmal viel Trost spenden mussten.

Daniel Teigelkamp: „Das war ein geiles Erlebnis“

Mit ein bisschen Abstand ist die Enttäuschung verflogen. „Es überwiegt der Stolz“, betont Daniel Teigelkamp – meint damit aber nicht nur die Leistung seiner Jungs. „Der ganze Verein stand hinter uns, das war ein geiles Erlebnis.“