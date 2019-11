Rhenania Bottrop entkommt der Kühltruhe unbeschadet

Oberhausen. Underdog FC Sterkrade 72 muckt am Mittwochabend auf, doch Rhenania Bottrop erledigt die Pflichtaufgabe am Ende souverän.

In der Kühltruhe Volksparkstadion tat sich Rhenania Bottrop am Mittwochabend schwerer als gedacht, ins Halbfinale des Kreispokals einzuziehen. Das lag weniger an den Temperaturen als mehr an Gegner FC Sterkrade 72, der sich verbissen wehrte. Am Ende machte es Bottrop mit 5:0 trotzdem standesgemäß.