Rhenania Bottrop: Mehr wert als die Meisterschaft

Bottrop. Der SV Rhenania Bottrop lädt die Familie der an Monosomie 1P36 erkrankten Josi zum Derby ein. Die Hilfe geht dabei über das Finanzielle hinaus.

Deutschland im Dezember 2019. Ein eiskalter Fleck auf dem Globus. Dieser Sonntag auf der Sportanlage im Blankenfeld geht vielen Menschen nahe. Sie verlassen den Fußballplatz mit der Frage: „Passiert mir das auch, wenn mir das Leben einen Streich spielt?“

Das Schicksal von Josi und ihrer Familie bewegt. Mehr noch, denn diese Lebensgeschichte macht viele fassungslos. Wie kann es sein, dass dieser Familie nicht geholfen wird? Wo ist der Staat, wieso bezahlt das nicht die Krankenkasse? Viele Fragezeichen, die getarnte Sorgenzeichen sind.

Sachbearbeiter und Fallprüfer könnten logische Antworten liefern. Denn wer in Deutschland Hilfe bekommt und in welchem Maße, dafür gibt es Richtlinien, Gesetzte und Verordnungen. Basis ist ein Algorithmus, ein Zahlenwerk, in dem Mitgefühl und Nächstenliebe gegen null tendieren.

Das alles bringt Josis Familie nicht weiter. Was am Ende hilft, sind Menschen, die nicht rechnen, sondern anpacken. Danke SV Rhenania für ein wenig Herzenswärme an einem kalten Dezembertag.