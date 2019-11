Routineflug für Adler 07 Bottrop

Pia Bergforth und die Bottroper Adler empfangen am Sonntag den Tabellenletzten SG TuRa Altendorf in der Dieter-Renz-Halle.

Bottrop. Die Handballerinnen von Adler 07 Bottrop möchten zu den Topteams gehören. Das Spiel gegen die SG TuRa Altendorf wird damit zu einer Pflichtübung.

Die Handballerinnen von Adler 07 Bottrop verfolgen ein klares Ziel. Für sie soll am Ende der Spielzeit ein Platz in der Spitzengruppe, bestenfalls gar der Aufstieg in die Verbandsliga, herausspringen. Mit fünf Siegen aus sieben Ligapartien und dem vierten Tabellenplatz liegt die Mannschaft von Trainer Frank Meese in einer aussichtsreichen Position.