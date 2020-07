RSV Zur Linde startet mehr als erfolgreich aus der Pause

Bottrop. Die ersten Turniere sind absolviert, die Ergebnisse des RSV Zur Linde können sich dabei mehr als nur sehen lassen.

Wochenlang hat das Coronavirus den Pferdesport in Deutschland lahmgelegt. Seit Ende Mai dürfen in NRW im Freien wieder Turniere stattfinden. Bei den ersten Wettkämpfen nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie zeigten sich die Reiter- und Reiterinnen des RSV Zur Linde gewohnt durchsetzungsstark und konnten eine Vielzahl von guten Platzierungen einfahren.

Beim Sommerturnier in Fröndenberg konnte sich in der S-Dressur für sieben- bis neunjährigen Pferde Tobias Nabben und Black Jack die goldene Schleife mit 72,857 Prozent sichern. Platz 3 hieß es für ihn mit Saint Paul OLD im anschließenden Pix St. Georges Spécial. Anna Den und High Pleasure konnten sich im Pix St. Georges Spécial auf Rang sieben platzieren. Mit der Wertnote 8,2 siegten Kim Kubla und Fritzi in einer 2 Sterne L-Dressur.

Erfolge für Tobias Nabben und Desiree Döring

In Rhede siegte Tobias Nabben und Black Jack erneut in einer S-Dressur mit der Wertung von 71,270 Prozent. Auch Desiree Döring gewann mit Higgens eine 2 Sterne M-Dressur und sicherte sich in der anschließenden S-Dressur Platz fünf. Eileen Nuyken und Rubina’s Ingo belegten in der 2 Sterne M-Dressur Platz fünf. Helena Jödecke und Cool-Boy konnten sich bei ihrer ersten Dressurreiter L gleich platzieren und belegten den elften Rang.

Lia Müller und Flovinio konnten sich in einer 2 Sterne M-Dressur beim Late Entry “Kleine Tour” in Münster, die gleichzeitig auch Sichtungsprüfung für die westfälischen Junioren zur Deutschen Jugendmeisterschaft (DJM) war, einen sensationellen 4. Platz mit einer Wertnote von 7,7 sichern. Beim Turnier in Coesfeld wurde in einer 2 Sterne L-Dressur Lia Müller mit Flovinio (Wertnote 7,9) Dritte und Kim Kubla mit Frotzi aus Visbeck Fünfte (Wertnote 7,5). Tobias Nabben und Rubina’s Ingo belegten Platz vier in der anschließenden 2 Sterne M-Dressur. In der S-Dressur platzierte sich Tobias Nabben mit Black Jack auf dem vierten Rang.

In Bocholt konnte sich Helena Jödecke und Cool Boy mit einer Wertnote von 7,4 bei einer Dressurreiter L auf dem sechsten Rang platzieren. Tobias Nabben siegte mit Black Jack im Prix St. Georges mit 71,184 Prozent und sicherte sich mit Saint Paul OLD den zweiten Platz. Anna Den und High Pleasure wurden in der zweiten Abteilung (Prix St. Georges) Dritte. In der anschließenden S-Dressur Kür erreichten Tobias Nabben und Black Jack mit einer gelungenen Vorstellung den zweiten Platz.

Lia Müller siegt in Datteln

Platz zwei sicherten sich auch Desirée Döring und Higgins in einer 2 Sterne M-Dressur. Kim Kubla und Fritzi wurden in einer L-Dressur Dritte. In Datteln siegte Lia Müller und Flovinio mit einer Wertnote von 7,8. In einer L-Dressur auf Kandare. In der gleichen Prüfung erreichten Annika Schmelz und Frieda Gold den zweiten Platz (Wertnote 7,7). Platz 6 nochmal für Lia Müller und Cipollini in dieser Prüfung. Auf dem Krüsterhof in Voerde konnte Lia Müller und Flovinio die Dressurreiter L für sich entscheiden.