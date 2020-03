SC Bottrop rutscht auf den zwölften Tabellenplatz ab

Für den SC Bottrop wird die Lage in der Landesliga immer düsterer. Die Blau-Weißen unterlagen am Sonntag beim TV Borken mit 20:22 (8:12) und sind auf den zwölften Tabellenplatz abgerutscht.

Dirk Adam strahlte vor dem Spiel noch Zuversicht aus. Bottrops Trainer schaute seinen zwölf Spielern beim Warmmachen zu, fühlte sich und seine Jungs für das Duell mit dem Tabellenvierten gut vorbereitet. „Wir werden versuchen, den TV Borken mit Würfen aus dem Rückraum unter Druck zu setzen“, gewährte Adam vor Beginn einen Einblick in seinen Matchplan.

Der TV Borken kommt zu vielen einfachen Treffern

Die taktischen Überlegungen hätten an diesem Sonntag gut aufgehen können, doch die Bottroper fällten in Summe viel zu viele falsche Entscheidungen. Die Würfe aus dem Rückraum kamen oft zum falschen Zeitpunkt, Borkens Deckung stand sicher, blockte Bottrops Versuche reihenweise ab und verstand es prächtig, daraus Kapital zu schlagen. Der Gastgeber kam schon in der ersten Halbzeit zu einer ganzen Reihe an erfolgreichen Tempogegenstößen und erarbeitete sich bis zur Pause einen 12:8-Vorsprung.

Auch, weil dem SC das Glück fehlte. So war Bottrop bis zur Halbzeit gleich sieben Mal am Aluminium gescheitert. Das wollte Adam mit Blick auf seine Notizen aber nicht als Entschuldigung gelten lassen: „Wir hatten insgesamt 35 Fehlwürfe. 17 in der ersten und 18 in der zweiten Halbzeit. Außerdem haben wir uns elf technische Fehler geleistet. Das ist viel zu viel, Damit kannst du einfach kein Spiel gewinnen.“ Adam hatte durch Umstellungen versucht, dem Spiel in der Schlussphase noch eine Wende zu geben. Doch er erkannte selbstkritisch: „Das hat meine Mannschaft eher verunsichert, als das es geholfen hat.“

