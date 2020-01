Selinas Lauftagebuch: Schlau trainieren trotz Verletzung

Wie ich mental Verletzungen begegne habe ich bereits erzählt. Eine Frage ist aber noch offen. Und zwar, wie ich alternative Trainingsmöglichkeiten einsetze, um trotz Laufpause mein Fitnesslevel beizubehalten. Hierzu noch ein wichtiger Kommentar vorweg: alternative Trainingsmöglichkeiten haben den schönen Nebeneffekt, Verletzungen vorzubeugen!

Einmal am Tag habe ich das Bedürfnis, mich komplett auszupowern. Wenn das laufenderweise nicht möglich ist, dann muss es eben anders gehen. Das Laufen ist ein Ausdauersport, allerdings bei weitem nicht der Einzige. Das Laufen ist beliebt, weil es so einfach ist: Schuhe an und aus der Haustür stolpern. Keine Anfahrt. Kein wahnsinnig hoher Materialaufwand. Kostenlos.

Mit dem Hollandrad das Level halten

Bei meiner ersten langwierigen Verletzung schnappte ich mir mein Fahrrad, schlüpfte in die Laufkleidung und radelte einfach mal drauf los. Mit meinem schweren Allterrain-Citybike war ich 30 Kilometer später genauso müde, wie nach einem 10 Kilometer-Lauf. Und das ist auch mit einem Hollandrad möglich. Fahrradfahren ist um ein Vielfaches gelenk- und knochenschonender als das Laufen und eine gute Alternative bei Reizung der Achillessehnen in der Ferse, schwerem Muskelkater, leichten Zerrungen oder auch bei Problemen im Fuß. Außerdem ist die Belastung der Knie wesentlich geringer. Selbst bei Fehlstellungen, durch die Nerven- und Muskelstrukturen betroffen sind, ist Fahrradfahren fast immer schmerzfrei möglich.

Ein anderer Weg weiterhin sportlich aktiv zu sein, der vor allen im Winter eine gute Alternative bietet, ist das Schwimmen. Ob Brust-, Kaul-, oder Rückenschwimmen: die Bewegungsabläufe im Wasser haben gleich einen doppelt positiven Effekt: zum einen ist keine Belastung des eigenen Körpergewichts (beim Laufen wirkt das Körpergewicht auf Teilstrukturen sogar vielfach) vorhanden und zum anderen wird die Muskulatur in Rumpf und Rücken schonend mit trainiert. Für Läufer ist eine stabile Wirbelsäule unerlässlich. In vielen Bädern in der Umgebung gibt es günstige Tarife und gesonderte Uhrzeiten für Sportschwimmer, so dass man nicht gezwungen ist kreuz und quer zwischen planschenden Kindern umherzuschwimmen. Wer nicht schwimmen möchte, kann es auch mit Aquajogging versuchen.

Wichtig sind Dehnen und Regeneration

Bei Anzeichen einer Verletzung versuche ich immer, ein oder zwei Tage auf diese Alternativen umzusteigen, um meinem Körper die nötige Regenerationszeit zu verschaffen, ohne völlig auf das Training verzichten zu müssen. Um Verletzungen vorzubeugen, ist aber auch ein umfangreiches Dehnprogramm und das Training mit der Faszienrolle wichtig.

Weitere Folgen

Folge 6: Wie gehe ich mit Verletzungen um?

Folge 5: Die erste Herausforderung 2020

Folge 4: Kein Frust bei Frost

Folge 3: Strohballen, Schlamm und gute Laune

Folge 2: Zum Abschluss der Saison noch eine Bestzeit

Folge 1: Der Zauber der Jahreszeiten

Selina Tiefenbach ist Läuferin des LC Adler Bottrop. Die 22-Jährige berichtet in ihrer Kolumne über ihre Wettkämpfe, ihr Training und gibt wertvolle Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene.