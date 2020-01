Da ist man gerade so schön im Training, freut sich auf den von langer Hand geplanten Wettkampf. Und dann wirft dich eine Verletzung zurück.

Selinas Lauftagebuch: Wie gehe ich mit Verletzungen um?

Und dann ist schon wieder ein Jahr rum - rückblickend war das Jahr 2019 aus sportlicher Sicht ein eher wechselhaftes für mich. Ich habe Erfolge feiern können, aber auch einiges einstecken müssen. Umso enttäuschender ist es, dass mein neues Jahr gleich mit der Absage des geplanten Halbmarathons beginnt. Und das wegen einer Verletzung, von der ich dachte, dass ich sie im Sommer nach einer dreimonatigen Laufpause endlich überwunden hätte. Fehlanzeige!

Den meisten Laufverletzungen liegt eine Über- oder Fehlbelastung zugrunde. Sie schleichen sich ein und sind mit Dehnen und Faszientraining zunächst gut in Schach zu halten. Das Ziehen in Muskulatur oder Sehnen verschwindet meistens nach dem Einlaufen. Doch die betroffenen Strukturen werden immer weiter gereizt und irgendwann können sich kleine Zipperlein zu Entzündungen entwickeln. Damit ist man dann für einige Zeit außer Gefecht gesetzt.

Warum die Regeneration für Läufer besonders wichtig ist

Regeneration spielt daher gerade im Laufsport eine unglaublich große Rolle, die ich trotz meiner Erfahrung immer wieder unterschätze. Muss ich aufgrund einer Verletzung eine Pause einlegen, stellen sich mir immer drei grundlegende Fragen: Was kann ich tun, damit die Schmerzen schnellstmöglich abklingen? Wie gehe ich damit um, Wettkämpfe absagen zu müssen und nicht trainieren zu können? Was ist an alternativem Training möglich, um meine Fitness beizubehalten?

Frage Nummer eins wird meistens von einem Arzt oder Physiotherapeuten beantwortet. Aber wie gehe ich mit Verletzungen am besten um? Für mich ist das mental jedes Mal aufs neue eine Herausforderung - denn ich werde ja daran gehindert, das zu tun, was ich wirklich liebe und bin in diesem Fall auch noch gezwungen, einen Wettkampf abzusagen, auf den ich mich intensiv vorbereitet habe.

Der nächste Wettkampf kommt bestimmt

Fakt ist, dass man die Dinge immer so nehmen muss, wie sie kommen. Wenn es nicht dieser Halbmarathon ist, dann wird es wohl der nächste werden. Dazu kommt, dass ich weiß, dass keine Trainingseinheit jemals umsonst ist (das gilt übrigens auch für die Läufe, bei denen die Beine schlapp machen und man sich mehr durch den Wald schleppt als zu laufen). Aber vor allem möchte ich an der Startlinie stehen, mit den Füßen scharren und wissen, dass mein Körper so funktioniert wie er soll. Timing ist alles und manchmal passt es eben nicht oder soll einfach nicht sein.

Manchmal muss man eben nochmal Anlauf nehmen, um die Hürde zu überwinden. Ein Rückschlag ist ja noch lange kein Grund, sich unterkriegen zu lassen. Und anstatt dreimal um den Auesee zu rennen, wurde der erste Sonntag im neuen Jahr ein ganz gemütlicher: mit Kaffee, Kuchen, einer guten Serie - und das ist auch etwas Schönes.

Selina Tiefenbach ist Läuferin des LC Adler Bottrop. Die 22-Jährige berichtet in ihrer Kolumne über ihre Wettkämpfe, ihr Training und gibt wertvolle Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene.