Selinas Lauftagebuch: Zu einem Drittel immer auch Triathlet

Dass ich bei Verletzungen alternative Trainingsmöglichkeiten wie Schwimmen und Radfahren nutze, habe ich ja bereits erzählt. Dass daraus einmal die Idee entstehen würde, zur Triathletin zu werden, das ist allein Jan Frodenos Schuld.

Eine Verletzung ist für mich immer sehr frustrierend. Wenn ich nicht laufen kann, fehlt mir etwas. Als ich wochenlang Schmerzen im Fuß hatte, bin ich über Frodenos Autobiografie „Eine Frage der Leidenschaft“ gestolpert. Jan Frodeno war mir vorher insoweit ein Begriff, als dass ich die drei Siege beim Ironman auf Hawaii 2015, 2016 und 2019 mit ihm verband. Und dann, nach ungefähr der Hälfte seines Buches war ich mir ganz sicher: ich wollte ich auch Triathletin werden.

Die Faszination eines Triathlons

Zum einen wollte ich immer einmal Deutsche Meisterschaften mitlaufen. Hinter dieses Ziel konnte ich nie einen Haken setzen und ich war auch müde, den Qualifikationszeiten hinterher zu rennen. Die recht anschauliche Beschreibung der unglaublichen körperlichen Leistung bei einem Triathlon der Langdistanz gelang Frodeno auf faszinierende Weise.

Jan Frodeno beim Ironman 2019 auf Hawaii. Foto: David Pintens / dpa

Er schilderte auch das unglaubliche Finetuning, was Nährstoffversorgung und Material angeht, während man all die Stunden auf der Strecke ist. Und dann der Mythos von Kona, Hawaii. Und dann am Ende die Idee, dass es nicht einmal Kona sein muss, nicht der berühmte Alii Drive, der in Hawaii praktisch als Zieleinlauf gilt, sondern vielleicht das Ruhrgebiet oder irgendwo in Hamburg. Das Gefühl bleibt dasselbe.

Im letzten Jahr lief der Livestream des Ironman Hawaii in voller Länge über den Bildschirm meines Laptops. Plus Pressekonferenz und exklusive Interviews. Das volle Programm. Ich habe eine vage Idee davon, in zwei oder drei Jahren auch so weit zu sein, die halbe Distanz zu bewältigen und dann auch einmal die Langdistanz: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer mit dem Rad und am Ende der Marathon.

Vom Buch aufs Fahrrad

Zwei Monate nachdem ich Frodenos Buch gelesen hatte, begann ich regelmäßig zweimal die Woche zu Schwimmen. Ein halbes Jahr später war ich stolze Besitzerin eines Rennrads. Von da an sank der Laufanteil der Woche von sieben auf fünf Tage. Die anderen beiden waren für den Fahrradsattel bestimmt. Anderthalbjahre später steht nun der Vereinswechsel an. Ab März starte ich für den 1. Tiroler Triathlonclub Innsbruck.

Meine Laufliebe bleibt allerdings bestehen. In Deutschland gehöre ich nach wie vor zum LC Adler Bottrop. Auch die Abwechslung, die der Triathlon bietet, kam mir sehr gelegen. Ein Läufer ist immer zu einem Drittel Triathlet. Der Weg von den Laufschuhen aufs Rad und ins Wasser ist nicht weit. Und warum nicht mal etwas Neues ausprobieren, bei dem man von Anfang an eine Stärke hat?

Selina Tiefenbach ist Läuferin des LC Adler Bottrop. Die 22-Jährige berichtet in ihrer Kolumne über ihre Wettkämpfe, ihr Training und gibt wertvolle Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene.