SG Bottrop/Borbeck macht Trainer Florian Rieck arbeitslos

Bottrop. Die SG Bottrop/Borbeck findet zunehmend Gefallen an den Derbys. Das bekam am Samstag auch die Reserve des TV Gladbeck deutlich zu spüren.

Lokalderbys liegen der SG Bottrop/Borbeck in dieser Verbandsliga-Saison ganz besonders. Anders lässt sich der zweite 3:0-Erfolg nicht erklären, den sich die Bobos am Samstag gegen den TV Gladbeck II erspielten – und der Trainer Florian Rieck einen ungewohnt entspannten Nachmittag bescherte.

Als sich Gladbecks junge Zweitmannschaft in der Dieter-Renz-Halle akklimatisiert hatte und den Gastgeberinnen einen spannenden dritten Satz lieferte, blieb Florian Rieck gelassen. Keine Auszeit, keine emotionale Achterbahnfahrt, nur eine kurze Ansage: „Macht nicht so viel Wischiwaschikack.“

Vanessa Raake verstand die Anweisung ihres Trainers sofort, hämmerte dem TVG einen kompromisslosen Schmetterball zum 19:18 um die Ohren – und acht Ballwechsel später war Saisonsieg fünf unter Dach und Fach.

Kurzer Prozess mit dem Nachbarn aus Gladbeck

„Draußen zu stehen und zu wissen: ‚Das wuppen wir jetzt‘, tut auch mal ganz gut“, sagte der Trainer im Anschluss zufrieden – und in freudiger Erwartung einer Geburtstagsfeier, die er pünktlich und ohne Autounfall erwischte.

Denn seine Bobos hatten in einer knappen Stunde kurzen Prozess mit dem Tabellen-Vorletzten gemacht, ohne am ganz großen Rad zu drehen. Florian Rieck dazu: „Wir haben gut gespielt, wir haben konstant gespielt. Natürlich war Gladbeck nicht der Gradmesser, aber trotzdem musst du erstmal so souverän auftreten.“

Angriffe über außen hinterlassen Eindruck

Konstanz und Souveränität waren die Schlüsselworte für den Sieg. Selbstbewusst und ohne große Wackler dominierte Bottrop/Borbeck die ersten beiden Durchgänge, vor allem das variable Angriffsspiel stellte Gladbeck vor unlösbare Aufgaben. 25:16 bzw. 25:12 hieß es so nach 35 Minuten, in denen Raake und Lara Schelonke mit ihren wuchtigen Schlägen über Außen Eindruck hinterließen.

Lediglich im dritten Satz leisteten sich die Gastgeberinnen einen kleinen Durchhänger, als längere Ballwechsel den schnellsten Weg zum Punkt ablösten. Doch Bottrop/Borbeck fing sich nach einer Ansage ihres Coaches wieder, machte durch Laura Ochs alles klar – und feierte den Derbysieg auf dem Weihnachtsmarkt ausgelassen.

