Oberhausen. Michael Gonska von der SGT Grafenwald trumpft bei der Deutschen Handicap-Meisterschaft in Oberhausen groß aus und holt sich den Titel im Achtball

SGT Grafenwald: Michael Gonska ist Deutscher Meister

Die SGT Grafenwald hat einen neuen Titelträger in seinen Reihen. Michael Gonska holte sich bei den Deutschen Handicap-Meisterschaften den ersten Platz im Achtball. Er setzte sich in Oberhausen mit bemerkenswerten Leistungen an die Spitze des 23 Teilnehmer starken Feldes.

In seiner Vorrundengruppe musste Gonska dreimal an den Tisch. Gegen Dirk Lachmann vom BC Oberhausen setzte er sich mit 4:2 durch. Der 2:4-Niederlage gegen Klaus Knappe (PBC Phönix Büttelborn), ließ er einen 4:1-Sieg gegen Marcus Wittner (Fastbreaks Karlsruhe) folgen, der ihm Platz zwei und damit den Sprung ins Viertelfinale sicherte.

Dort musste er gegen Manuel Radu vom PBC Red Lion Ludwigshafen antreten. Gonska setzte sich mit 4:2 durch und konnte das anschließende Halbfinale gegen Stefan Femmer (PBC Knickers Iserlohn) sogar ohne Gegenpunkt mit 4:0 gewinnen. Einmal in Fahrt ließ sich der Grafenwälder den Titel im Endspiel nicht streitig machen. Gonska setzte sich mit 4:1 gegen Norbert Henke vom TuS Kaltehardt Bochum durch.