Stadtmeisterschaft: Live-Ticker zur Gruppe A zum Nachlesen

Bottrop. Die Bottroper Fußball-Stadtmeisterschaft läuft. Am Freitagabend spielen Rhenania, Kirchhellen, Feldhausen, Vonderort und Fuhlenbrock.

Der Startschuss der Bottroper Fußballstadtmeisterschaft läuft. In Gruppe A geht es an diesem Freitagabend um zwei Plätze in der Zwischenrunde, die am Sonntag ausgetragen wird.

Den Beginn machen mit Rhenania Bottrop und dem VfB Kirchhellen gleich zwei Bezirksligisten. Während Rhenania laut Trainer Stefan Lorenz „mit der vollen Kapelle“ am Start ist, musste der VfB personell improvisieren.

Auf dem Parallelplatz muss der SV Blau-Weiß Fuhlenbrock seiner Favoritenrolle gegen den SV Vonderort gerecht werden. Hier gibt es die Infos

Die Spiele laufen, Sobald etwas passiert, erfahren Sie das hier.

Das erste Tor ist gefallen! Der VfB Kirchhellen geht nach einem Eckball in Führung. Nun steht Rhenania schon etwas unter Druck.

Eckbälle sind hier bisher die gefährlichsten Aktionen. Auch Fuhlenbrock trifft nach einem Eckball und geht gegen den SV Vonderort in Front.

Und weiter geht das Ecken-Festival. Okan Solak schlägt den Ball rein, Dominik Wenderdel köpft ein. Rhenania gleicht zum 1:1 aus.

Schöner Distanzschuss! Fuhlenbrock erhöht auf 2:0. Nun sind die ersten Spiele vorbei.

Mit dem Abpfiff geht Rhenania in Front. Flanke von links, Kopfball Kilic. Da sah Joshua Garz im Kirchhellener Tor nicht so gut aus.

Weiter geht es: Rhenania spielt gegen Fuhlenbrock. Auf dem Parallelplatz muss nun der VfB Kirchhellen gegen den C-Ligisten TSV Feldhausen liefern.

Rhenania liefert: Ralf Thiel netzt gegen Fuhlenbrock mit einem satten Rechtsschuss. Auf dem Parallelplatz gehört dm TSV Feldhausen die erste Chance, seitdem drückt aber nur der VfB Kirchhellen.

Da fällt das erlösende Tor für Kirchhellen. Über links bricht der VfB durch, der erste Versuch misslingt noch, weil die Feldhausener zu zweit auf der Linie den Ball weggrätschen. Im Nachsetzen liegt der Ball dann aber doch im Tor.

Kirchhellen erhöht auf 2:0. Das Ding ist entschieden. Fuhlenbrock wehrt sich auf dem Parallelplatz noch gegen die Niederlage, am Drücker ist aber weiter Rhenania.

Aus: Kirchhellen erhöht kurz vor Schluss noch auf 3:0. Bei Rhenania bleibt es beim 1:0.

Nun treffen der SV Vonderort und der TSV Feldhausen aufeinander. Auf dem Parallelplatz muss Fuhlenbrock liefern und gegen den VfB Kirchhellen gewinnen, soll es noch etwas werden mit der Zwischenrunde.

Weiter keine Tore auf den beiden Plätzen. Feldhausen macht aktuell etwas mehr für die Offensive als Vonderort.

Da ist das Tor von Fuhlenbrock! 1:0 nach schönem Steckpass.

Feldhausen trifft. Aber der Abseitspfiff ertönt. Weiter 0:0.

Fuhlenbrock hat nun Zeit und lässt sich diese auch. Der Sieg wäre wichtig.

Jubel in Rot! Der TSV Feldhausen geht verdient in Führung gegen Vonderort.

Der erste Sieg für Feldhausen ist perfekt. 1:0 gegen Vonderort und der bisher am lautesten bejubelte Erfolg des Abends.

Fuhlenbrock siegt mit 1:0 gegen Kirchhellen. Nun ist der VfB unter Druck. Im nächsten Spiel muss ein Sieg her, gleichzeitig darf Fuhlenbrock am Ende gegen Vonderort keinen Punkt holen. Fuhlenbrock steht nun bei sechs Punkten, wie Rhenania auch. Kirchhellen und Feldhausen haben drei Zähler, Vonderort steht noch ohne Punkt da.

Weiter geht es. Und Rhenania macht direkt kurzen Prozess. Kaum ist das Spiel gegen den TSV Feldhausen angepfiffen, steht es schon 1:0. Auf dem Parallelplatz spielt der VfB Kirchhellen nun gegen den SV Vonderort.

Rhenania erhöht auf 2:0. Bei diesem Spiel gibt es keine Überraschung. Kirchhellen läuft gegen die Vonderorter Defensive an, wirklich gefährlich wurde es aber bisher nicht. Dem Bezirksligisten läuft die Zeit davon.

Rhenania erhöht standesgemäß auf 3:0. Vonderort hält weiterhin die Null.

Rhenania macht das 4:0

Die riesige Chance für Kirchhellen. Der Bezirksligist bekommt nach einer Ecken-Serie einen Handelfmeter zugesprochen – verschießt den aber! Das Bemühen kann man dem VfB nicht absprechen.

Rhenania nutzt eine Ecke zum 5:0.

Das war es für den VfB Kirchhellen. Durch das 0:0 steht das Ausscheiden fest, Rhenania siegt 6:0.

Zum Abschluss des Tages treffen nun noch Blau-Weiß Fuhlenbrock und der TSV Feldhausen aufeinander sowie der SV Vonderort und Rhenania Bottrop.

Satter Linksschuss rechts halbhoch ins Tor. Fuhlenbrock geht gegen Feldhausen mit 1:0 in Führung.

Fulenbrock erhöht auf 2:0. Das Weiterkommen ist sicher. Der SV Vonderort macht es gegen Rhenania wie schon gegen Kirchhellen, konzentriert sich auf die Defensive – und hält bis jetzt die Null.

Elfmeter für Fuhlenbrock – mittig verwandelt, 3:0.

Da ist doch noch das Tor für Rhenania. Ein Kopfball wird abgefälscht und landet bei Kilic, der zum 1:0 trifft – ebenfalls per Kopf.

Rhenania erhöht auf 2:0. Das war es hier für heute. Rhenania und Fuhlenbrock sehen wir in der Zwischenrunde wieder.

