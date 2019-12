Der VfR Ebel weiß, wie sich Schweinespiel und Schlammschlacht in Punkte umsetzen lassen. Letzte Woche siegten Dirk Holz (12) und Co. – jetzt geht es zum SV 1911 Bottrop.

Bottrop. Daniel Pietryszek startet eine rhetorische Rundreise, um seinen SV 1911 Bottrop vor dem Derby gegen den VfR Ebel wachzurütteln.

SV 1911 Bottrop erwartet Schweinespiel und Schlammschlacht

Vom begeisternden Fußball der Vorbereitung ist nicht mehr viel übrig, stattdessen steckt der SV 1911 Bottrop in einer handfesten Krise. Vor dem Derby am Sonntag gegen den VfR Ebel (14.15 Uhr) greift Trainer Daniel Pietryszek wortgewaltig in die Malocher-Schublade, um seine Jungs wach zu rütteln – und auf einen versöhnlichen Jahresabschluss hinzuarbeiten.

Vom „Schweinespiel“ über die „Schlammschlacht“ bis zu den „Grundtugenden“, mit denen sich der SV 1911 in die Zweikämpfe zu hauen hat: Daniel Pietryszek macht am Freitag eine rhetorische Rundreise zu all den Begriffen, die mit gepflegtem Fußball eher wenig zu tun haben. Der ist in den Weywiesen aktuell auch weit entfernt. „Gefühlt kommt im Training kein Fünf-Meter-Pass an. ‘Am Boden’ ist für uns noch zu hoch“, versucht der Coach die Talfahrt der letzten Monate mit Humor zu nehmen. Daniel Pietryszek sieht die Weihnachtsfeier in Gefahr Das Gefühl des Fallens kennt auch der Vorletzte VfR Ebel nur zu gut, kommt aber als stimmungsmäßiges Gegenstück zum SV 1911. Zwei Siege in Folge erarbeitete sich die Elf von Marcel Paul mit eben jenen Tugenden, die sein Gegenüber einfordert. Ein Charaktertest sei das Derby deshalb, betont Daniel Pietryszek und hofft auf einen versöhnlichen Abschluss der ersten Saisonhälfte. „Ansonsten haben wir auf der Weihnachtsfeier schlechte Stimmung.“ Und das will keiner. Tabelle: Kreisliga B2 Angst: Fabian Thater (r.) und der SV 1911 stecken in der Krise. Foto: Felix Hoffmann / FELx