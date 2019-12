SV 1911 Bottrop rennt seiner Form weiter hinterher

Sebastian Goretzki

Der SV 1911 konnte den berüchtigten Bock auch am letzten Spieltag der Hinrunde nicht umstoßen. Der B-Kreisligist aus den Weywiesen unterlag zum Abschluss der Halbserie bei der SG Kaprys Oberhausen mit 2:4 (1:1) und musste so bereits die vierte Niederlage in Folge hinnehmen.

„Wir suchen aktuell nach dem Schalter, den es umzulegen gilt, damit wir wieder erfolgreich sind“, äußerte sich 1911-Trainer Konstantin Jacob, der derzeit gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Daniel Pietryszek insbesondere als Psychologe gefordert sein dürfte. „Wir denken, dass es eine Kopfsache ist. Das Team kann so viel mehr, die Jungs können ihr Potenzial derzeit nur nicht wirklich abrufen.“

Führung des SV 1911 Bottrop hält nur 20 Minuten

Zwar gingen die Elfer in Oberhausen durch Fabian Thater mit 1:0 in Führung (16.), wodurch das Trainergespann Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis hegte. Diese wurde aber jäh zerschlagen: In der 36. Minute glich Kaprys aus, nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeber per Doppelschlag auf 3:1 davon.

Zwar kamen die Gäste per Elfmeter durch Jean Pierre Konarski noch einmal ran (73.), in der Schlussminute machten die Hausherren aber alles klar. „Tendenziell geht es bei uns nach der Weihnachtsfeier immer bergauf“, so Jacob, „die findet aber leider erst in zwei Wochen statt. Bis dahin werden wir uns durchbeißen.“

