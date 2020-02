SV Fortuna Bottrop muss sich deutlich steigern

Der SV Fortuna und der TV Voerde trennten sich auf Rheinbaben 1:1 (0:1). Einmal mehr fehlten Sebastian Stempel eine ganze Reihe von Spielern, so dass er selbst in der 65. Minute für Thilo Grollmann auf den Platz musste.

„Auch wenn heute viele gefehlt haben und auch wenn Voerde in der Kreisliga A Dritter ist: Das darf keine Entschuldigung dafür sein, wie wir in der ersten Halbzeit aufgetreten sind. Das war unser schlechtestes Testspiel.“ In den ersten 45 Minuten waren die Bottroper an Harmlosigkeit kaum zu überbieten, Fortunas Coach hatte in der Halbzeitpause nicht einen Torschuss seiner Mannschaft auf dem Zettel stehen. Es fehlte an Aggressivität und Laufbereitschaft. Fast noch mehr ärgerte Stempel das Gegentor, das sich die Gastgeber durch einen gravierenden individuellen Fehler selbst einbrockten. „Unter den heutigen Umständen hätte ich mit einem 0:0 zur Pause leben können, aber dieses Tor darf so nie fallen.“

In der Kabine gab es statt eines Donnerwetters allerdings eine klare, aber sachliche Ansage. „Wir haben die Fehler angesprochen. Und das Spiel dann komplett gedreht.“ Endlich brachten die Fortunen die Qualitäten auf den Platz, die der Trainer vor dem Seitenwechsel vermisst hatte. Die guten Möglichkeiten ließen nicht lang auf sich warten. Kevin Wenderdel verschoss einen Elfmeter, Norman Hassenrück setzte einen Schuss an die Latte. Und Marcel Siwek traf nur den Pfosten. Siweks Treffer in der 78. Minute sicherte zumindest das Remis. Stempel kritisierte: „Nach dem Sieg gegen Speldorf haben sich vielleicht einige schon als Weltmeister gefühlt. Aber wenn wir am Sonntag so spielen wie heute, werden wir bei Adler Frintrop nichts holen.“