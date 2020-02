SV Vonderort startet in die längste Vorbereitung der Welt

Der SV Vonderort hatte sich vor Jahreswechsel vom Punktelieferanten zu einem ernstzunehmenden Gegner gemausert. Das Team holte elf seiner bislang zwölf Punkte in den letzten sieben Saisonspielen und erzielte dabei 30 seiner bislang 45 Tore.

Am Sonntag könnte das Team sogar den ersehnten Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen. Nötig ist dafür ein Sieg beim Tabellenachten RSV Glück-Auf Klosterhardt (15 Uhr). Trainer Peter Arndt, der sein Arbeitspapier am Wienberg in dieser Woche um ein Jahr verlängerte, geht die Aufgabe optimistisch an: „In den letzten Spielen der Hinrunde hat sich bewahrheitet, was ich immer wieder gesagt habe. Nämlich, dass sich harte Arbeit auszahlt. Die Jungs ziehen an einem Strang, wir haben gut trainiert. Wir wollen die restlichen Spiele dazu nutzen, um uns für die kommende Saison vorzubereiten. Das könnte eine Katapult-Wirkung haben. Denn eines ist schon jetzt klar: In der nächsten Saison werden wir nicht mehr damit zufrieden sein, in der unteren Tabellenhälfte zu stehen.“