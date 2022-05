SVg 1924 Bottrop: Großes Kino im Essener Olympiastützpunkt

Essen. Die Schwimm-Talente der SVg 1924 Bottrop waren bei den 31. Essener Swim & Fun Days erfolgreich. Zwei Aktive schafften es auf das Podium.

Bei den 31. Essener Swim & Fun Days, einem der deutschlandweit bekanntesten und hochkarätigsten Schwimmwettkämpfe im Olympiastützpunkt in Rüttenscheid, stellten sich einige Schwimmende des SVg 1924 Bottrop einem Teilnehmerfeld, welches zahlreiche Starterinnen und Starter der nationalen und internationalen Spitzenklasse aufbot.

Hinzu kam ein Wertungssystem, welches nicht jeden Jahrgang einzeln erfasste, sondern neben der offenen Wertung mit den Jugendwertungen A (2005/06), B (2007/08), C (2009/10) und D (2011/12) jeweils zwei Jahrgänge zusammenfasste.

SVg 1924 Bottrop: Jan Binia sichert sich zwei Medaillen

Zwei Aktive des Bottroper Teams gelang der Sprung auf das Podium. Gleich zwei Medaillen gewann Jan Binia, der sich in der Jugend-D Silber über 100m Rücken in 1:33,85 und Bronze über 100m Freistil in 1:22,21 sicherte.

Mit zwei vierten Plätzen über 50m Freistil und 200 m Rücken, einem fünften Platz über 50m Rücken, dem sechsten Platz über 100m Brust und dem neunten Platz über 200m Lagen sicherte er sich ausschließlich Top-10-Platzierungen. Mit der Silbermedaille belohnte sich auch Marie Henschel in der Jugend-D für ihre Leistung über 20 m Brust in 4:10,89. Mit dem zehnten Platz über 50m Brust rundete sie ihre Bilanz ab.

Knapp am Treppchen vorbei schrammte Alexander Bialojan mit dem vierten Platz in der Jugend- D über 100m Rücken in 1:42,76. Unter den besten Zehn platzierte er sich auch über 200m Rücken (5. Platz), 50m Rücken (6. Platz) und 100m Freistil (10. Platz).

Mehrere Top-10-Platzierungen für Laura Thürstein

Mia Dahlke verpasste in der Jugend-D ebenfalls nur knapp die Medaillenränge. Über 50m Brust wurde sie in 0:45,89 Vierte. Zu den Nachwuchshoffungen zählt auch Maria Griebner. In der Jugend-D belegte sie über 100m Schmetterling in 1:43,98 den sechsten Platz.

Gleich drei Top-10-Platzierungen sicherte sich Laura Thürstein in der Jugend-A mit dem siebten Platz über 200m Rücken in 2:50,42 sowie dem achten Platz über 50m Brust und dem zehnten Platz über 50m Rücken. Mit Platz sieben über 100m Brust in 2:00,27 und acht über 50m Freistil schwamm sich Gabriel Stammkötter in der Jugend-D gleich zwei Mal unter die besten Zehn.

Dies gelang auch Gero Drewer-Gutland über 100m Brust mit dem achten Platz in 2:02,31 sowie Platz neun über 100m Freistil. Neunte wurde auch Marie Rosenschild in der Jugend-B über 100m Brust in 1:29,87. Eine weitere Top-10-Platzierung gelang Nele Banczyk in der Jugend-A mit dem zehnten Platz über 200m Schmetterling in 2:56,09.

Ausschließlich in der offenen Wertung wurden am ersten Wettkampftag die Langstrecken ausgetragen. Hier belegten Nele Banczyk über 1500m Freistil den elften sowie über 400m Freistil Melina Jörgens den 18., Nila Szczygielski den 23. und Alisa Jörgens den 24. Platz.

Staffel siegt beim Kükenschwimmfest in Borgorst

Zuvor war der Nachwuchs der Schwimm-Vereinigung Bottrop auch schon beim Kükenschwimmfest des SV Olympia Borgorst in Steinfurt im Einsatz.

Jan Binia (Jg. 11) schlug über 50m Brust nach 0:49,62 Minuten und über 100m Lagen in 1:32,53 Minuten als Erster an. Eine weitere Goldmedaille gewann Alexander Bialojan (Jg. 12) über 50m Rücken in 0:45,32 Minuten.

Bei den Staffelwettkämpfen in der gemeinsamen Wertung der Jahrgänge 2010 bis 2014 sicherte sich die 1. Mannschaft mit Mia Dahlke, Gabriel Stammkötter, Nila Szczygielski und Jan Binia einen hervorragenden zweiten Platz über 4x50m Brust in 3:16,71.

Höhepunkt war die Staffel über 4 x 50m Freistil. Startschwimmerin Nila Szczygielski erschwamm einen Vorsprung, den Alexander Bialojan und Mia Dahlke verteidigen konnten. Schlussschwimmer Jan Bina musste sich dann im Endspurt einem ein Jahr älteren Konkurrenten stellen und sicherte unter lautstarker Anfeuerung der Bottroper den Sieg in 2:32,21 Minuten.

