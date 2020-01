TC Blau-Gelb Eigen bewältigt den Kraftakt

In der offenen Klasse bleiben die Damenteams des TC Blau-Gelb Eigen und des TV Blau-Weiß auf Bezirksebene auf Erfolgskurs und stellten die Zeichen auf Aufstieg.

Die Bezirksliga-Damen des TC Blau-Gelb Eigen stehen unmittelbar vor dem Sprung in die 2. Verbandsliga. Im vorgezogenen Endspiel trennten sie sich am Samstag zunächst mit einem 3:3-Unentschieden vom direkten Kontrahenten des Etuf aus Essen und verbesserten die eigene Bilanz einen Tag später mit einem 6:0-Kantersieg in ihrem letzten Saisonspiel über den PTSV Essen. „Es war ein hartes, aber erfolgreiches Wochenende“, freute sich Stephanie Winter. Die Grundlage für den Aufstieg ist damit gelegt, doch zum Gratulieren ist es noch zu früh. Der Etuf sitzt den Damen vom Schlangenholt weiter im Nacken und könnte in den noch ausstehenden Begegnungen mit deutlichen Siegen über den TC Rawa II und den TC Grün-Weiß Stadtwald noch in der Tabelle vorbeiziehen. Die endgültige Entscheidung fällt also erst im März.

Die dritte Damenmannschaft des TV Blau-Weiß schickt sich derweil an, in die Bezirksliga nachzurücken. Nach zwei Erfolgen ohne Matchverlust an den ersten beiden Spieltagen teilte die „Dritte“ nun die Punkte mit dem TC Rawa II. Die Einzelpunkte holten Sophia Rohloff und Fabienne Steffens und die beiden Erfolgsspielerinnen sicherten schließlich im Doppel auch den dritten Zähler zum 3:3-Endstand. „Wir wussten, dass es harte und intensive Spiele werden, aber wir haben uns gut verkauft und sind zufrieden“, sagte Fabienne Steffens. Am 15. März haben die Blau-Weißen die Chance, gegen den PSV Essen den Aufstieg perfekt zu machen. Dem VfL Grafenwald droht dagegen die Rückkehr in die B-Klasse. Gegen den ebenfalls noch sieglosen TC Schellenberg setzte es die dritte Niederlage im dritten Spiel. Nur Nicole Scholz konnte punkten.

Im Herrenbereich war der TC Blau-Gelb Eigen in der Bezirksklasse A im Einsatz und teilte zum zweiten Mal die Punkte. Niklas Lindner und Tim Ley waren im Einzel gegen die Kettwiger TG erfolgreich. Zum Gesamtsieg reichte es anschließend trotz der Einwechselung von Trainer Anton Radev für die Doppel jedoch nicht. Zwar gewann Radev an der Seite von Niklas Lindner souverän, doch Martin Radev und Tim Ley scheiterten im zweiten Doppel knapp mit 5:7 und 5:7. Die Chancen auf den Klassenerhalt stehen nach der Punkteteilung aber gut. Am 25. Januar können die Blau-Gelben gegen das Tabellenschlusslicht die letzten Zweifel ausräumen.