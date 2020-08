TC Feldhausen lädt zum Tag der offenen Tür mit Programm ein

Feldhausen. Von 14 bis 18 Uhr wird beim TC Feldhausen viel los sein. Auch der neue Partner des Vereins ist vor Ort und stellt sich vor.

Nach den erfolgreichen Aktionen „Tennis Camp“ und „Schnuppertennis für Bottroper Bürger“ auf der Platzanlage des TC Feldhausen, folgt nun der traditionelle „Tag der offenen Tür“ am 9. August auf der Platzanlage an der Schloßgasse. Mit diesem Termin hoffen die Verantwortlichen des TCF viele interessierte Sportler, insbesondere interessierte Kinder und Jugendliche, anzusprechen und dem Tennissport näher zu bringen. Dafür wird der TC Feldhausen seine Pforten öffnen und mit attraktiven Schnupperangeboten den einen oder anderen, hoffentlich noch in diesem Jahr, auf den Tennisplatz locken.

Aufgrund der Corona Restriktionen bittet der TC Feldhausen um Verständnis, dass in diesem Jahr komplett auf die Ausgabe von Speisen jeglicher Art sowie auf die Ausgabe von Kaffee verzichtet wird. Kalt-Getränke werden in Flaschen serviert. Durchgeführt wird der Tag zusammen mit dem neuen Partner des TCF, der Tennis Akademie PMTR.

Ab 14 Uhr geht es los beim TC Feldhausen

Neben der allgemeinen Vorstellung des Vereins und der Tennisakademie ist folgendes Programm

14 – 15 Uhr Talent Programm (4 – 10 Jahre); 15 – 16 Uhr Jugendprogramm (11 – 18 Jahre); 16 – 16.30 Uhr Fitnessprogramm (alle Altersklassen); 16.30 – 17 Uhr Information und Fragerunde; 17 – 18 Uhr Erwachsenenprogramm

Uwe Schumann, Geschäftsführer der PMTR, wird persönlich als Ansprechpartner beim TCF anwesend sein und verschiedene Programme, die er entwickelt hat, vorstellen. Dabei geht es insbesondere darum, Kinder und Jugendliche an den Tennissport heranzuführen. Parallel zum Programm werden sich die einzelnen Mannschaften des TC Feldhausen vorstellen und ein paar lockere Spiele absolvieren. Zur Teilnahme bittet der Klub um Anmeldung bei Julius Metz (jugend@tc-feldhausen.de) oder Stephan Raab (sportwart@tc-feldhausen.de).