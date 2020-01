Bottrop. An diesem Wochenende startet auch die Bottroper Tennisjugend wieder in die Winterhallenrunde. Allerdings mit einem anderen Spielmodus.

Tennis-Jugend spielt auch im Winter wieder um LK-Punkte

Am Wochenende steigt auch der Nachwuchs in den winterlichen Spielbetrieb unter dem Hallendach ein. Anders als in den Vorjahren geht es um Punkte für die LK-Wertung. Die gesteigerte Attraktivität schlägt sich in den Meldezahlen nieder. Bezirksjugendwart Carsten Lemke verzeichnete 52 Mannschaftsmeldungen. Die Bottroper Vereine schicken zehn Teams in die Saison.

In den Altersklassen U18, U15, U12 und U10 geht es bis Anfang April in zwölf Spielgruppen unter dem Hallendach um Spiel, Satz und Sieg. Dass in den Begegnungen der U18 und U15 wieder die begehrten Punkte für die Leistungsklassen vergeben werden, ist dabei auch der Initiative der Jugendwarte aus den Vereinen zu verdanken, die den Wunsch der Spielerinnen und Spieler an den Bezirk weitergeleitet hatten.

Mannschaftsmeldungen sind stark gestiegen

In der Vergangenheit war bei sämtlichen Begegnungen die Spielzeit begrenzt, künftig geht es in diesen Altersklassen wieder klassisch über zwei Gewinnsätze.„Es hat sich gezeigt, dass die Jugendlichen lieber über zwei Gewinnsätze und damit auch um LK-Punkte spielen“, erklärt Carsten Lemke, der für die Anpassung des Modus einige Hebel in Bewegung setzen musste. „Zum Glück konnten wir zusätzliche Hallenbetreiber gewinnen, um den erhöhten Bedarf an Hallenplätzen abzudecken“, so Lemke weiter.

Gespielt wird in Essen im TVN Tennis-Zentrum und im Tennis und Soccer-Center Burgaltendorf sowie in Bottrop in den Tennishallen Regent und Kirchhellen. In einigen Fällen wird zudem erstmals auch unter der Woche aufgeschlagen.

Sechs Bottroper Vereine haben gemeldet

Die Zahlen sprechen aber dennoch für sich. Gleich 52 Mannschaftsmeldungen gingen ein, die Bottroper Ranglisten führen der VfL Grafenwald und der TC Blau-Gelb Eigen mit jeweils drei Meldungen an. Der TC Eigen-Stadtwald ist mit zwei Teams im Winter dabei, der TV Blau-Weiß schickt ebenso wie der TC VfB Kirchhellen eine Mannschaft ins Rennen. Zudem beteiligt sich der TC Feldhausen im Rahmen einer Spielgemeinschaft mit dem VfL Grafenwald.