TSG Kirchhellen gegen Adler 07: Ein Derby mit zwei Siegern

Während draußen Sturmtief Victoria die Frisuren der Spaziergänger durcheinander wirbelte, wirkte Michael Zawadzki im Windschutz der Sporthalle gefasst und aufgeräumt. Das eben zu Ende gegangene Spiel gegen den Spitzenreiter hatte ihn in seiner Auffassung bestätigt. „Ganz klar, wir können das schaffen“, sagte der Trainer der TSG Kirchhellen und spielte damit auf den Kampf um den Klassenerhalt an. Das 23:37 (10:16) gegen Adler 07 Bottrop war nicht nur die 13. Saisonniederlage, sondern auch ein Mutmacher für die kommenden zehn Punktspiele.

Die TSG Kirchhellen war die klar unterlegene Mannschaft, mit weniger Talent und mehr Kilos auf den Hüften. Doch in einem Punkt war das Tabellenschlusslicht dem Spitzenreiter ebenbürtig. Die Kirchhellener spielten mutig und selbstsicher, machten es dem Gegner so schwer wie eben möglich. Zawadzki betonte nach dem Spiel aber nicht nur die kämpferischen Fähigkeiten seiner Mannschaft. „Gegen diese Mannschaft muss man erst einmal 23 Tore erzielen“, postulierte der 59-Jährige. Er umriss mit diesen Worten genau den Punkt, der ihn für die kommenden Aufgaben mit großer Hoffnung ausstattet, dass die Saison noch ein versöhnliches Ende nehmen wird.

Der Vorsprung der Adler ist auf sieben Punkte angewachsen

Die Leistung hinterließ auch beim Gegner Eindruck. Kein einziges Team der Liga hatte es im bisherigen Saisonverlauf geschafft, den Adlern 23 Treffer einzuschenken. Sebastian Wycichowski stufte den Derbyerfolg als Arbeitssieg und weiteren Schritt Richtung Landesliga ein. Der Trainer der Adler verließ mit besten Wünschen und guter Laune die Sporthalle an der Loewenfeldstraße.

Seine Mannschaft hatte das Spiel über die volle Distanz kontrolliert, sie münzte in den Anfangsminuten beider Halbzeiten ihre Überlegenheit in eine deutliche Tordifferenz um. Die starke Vorstellung der Adler sorgte für die zweite Erkenntnis des Vormittags. Und die wurde zudem noch durch einen weiteren Ausrutscher von Verfolger HC Sterkrade unterstrichen: Die Adler werden in der kommenden Saison zum Kreis der Landesligisten zählen.

Ausgerechnet im Spitzenspiel könnte die endgültige Entscheidung fallen

Bottrop Adler gegen Wölfe Die Adler werden die Saison mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ohne Pflichtspielniederlage beenden: Am Freitag treten die Bottroper im Pokal gegen den Oberliga-Spitzenreiter HC Wölfe Nordrhein an (19 Uhr, Dieter-Renz-Halle). „Wir müssen realistisch bleiben, wir sind Bezirksligist. Wenn sich niemand verletzt, bin ich zufrieden“, so Sebastian Wycichowski.

Noch ziert sich Wycichowski, die mittlerweile sieben Punkte Vorsprung als Vorentscheidung im Meisterschaftskampf zu deuten. Der Trainer weiß, dass noch viel passieren kann in den kommenden neun Saisonspielen. Er tut gut daran, die Sinne seiner Mannschaft zu schärfen. Halten sich die Adler und ihr Konkurrent aus Sterkrade bis zum 5. April schadlos, könnte die endgültige Entscheidung um die Meisterschaft ausgerechnet im Spitzenspiel fallen, das eben an diesem 5. April in der Dieter-Renz-Halle ausgetragen wird. Das wäre für die Bottroper die Krönung und der absolute Höhepunkt einer bislang phänomenalen Saison.

Tabelle: Bezirksliga