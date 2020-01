Bottrop. Der Tischtennis-Spieler hatte in der vergangenen Partie eine Platzwunde am Kopf erlitten. Gegen Lüdinghausen glaubt Kevin Nurkowski an einen Sieg

TSSV Bottrop kann gegen Lüdinghausen auf Dennis Baron zählen

Für die Tischtennisspieler des TSSV Bottrop steht am Samstag das erste Spiel des neuen Jahres in der NRW-Liga an. Um 11 Uhr empfängt das Team um Kapitän Bartosz Surzyn den SC Union Lüdinghausen in der Halle an der Paulschule.

Die Bottroper rangieren derzeit auf Platz vier der Tabelle und könnten mit einem Sieg den Anschluss an die Spitze halten. Die Chancen stehen nicht schlecht, die Gäste aus Lüdinghausen rangieren derzeit nämlich nur auf dem siebten Platz und schlossen das Jahr 2019 mit einer 7:9-Niederlage gegen das TT-Team aus Bochum ab.

Zwar gingen die Bottroper zum Jahresabschluss auch leer aus (6:9 gegen Avenwedde), die Platzwunde, die Dennis Baron durch einen herumfliegenden Schläger erlitten hatte, spielte dabei keine unbedeutende Rolle. Kevin Nurkowski, der beim Hinspiel, das die Bottroper knapp mit 7:9 verloren, nicht mit dabei war, ist vor Partie gegen den SC Union optimistisch.

Nur eine kleine Narbe ist geblieben

„Dennis Baron ist wieder fit und kann uns unterstützen“, so Nurkowski. Nur eine kleine Narbe sei von der Platzwunde am Kopf geblieben. „Wir können in Bestbesetzung antreten und sind zuversichtlich, dass wir uns für die Hinrunden-Niederlage revanchieren können“, glaubt er.