Turbulentes Testspiel: Die zwei Gesichter des FC Bottrop

Die bisherige Wintervorbereitung des FC Bottrop liest sich nahezu makellos. Vier Spiele, vier Siege - auch nach dem 6:2 (0:2) gegen den A-Kreisligisten FSM Gladbeck weist die Elf von FC-Trainer Mevlüt Ata weiterhin eine lupenreine Testspielbilanz vor und scheint gut gerüstet für den weiteren Meisterschaftsbetrieb. Allerdings erkannte Ata im Spiel seiner Schützlinge noch Verbesserungspotenzial.

„Die Jungs müssen einfach noch mehr an sich selbst glauben und auch mal das schnelle Spiel nach vorne wagen“, so Ata nach dem Sieg gegen Gladbeck. Denn gegen den ambitionierten A-Kreisligisten aus der Nachbarstadt sah der FC insbesondere in den ersten 45 Minuten auf heimischem Geläuf ziemlich alt aus. Gleich zwei Mal schlugen die Gladbecker in Halbzeit eins zu und schickten die Ata-Elf folgerichtig mit einem 0:2 in die Pausenkabine. „Das ging so durchaus in Ordnung“, zeigte sich Ata als fairer Sportsmann, „Gladbeck hat gut gespielt und diszipliniert verteidigt. Wir haben nicht die richtigen Lösungen gefunden. Der Halbzeitstand ging so in Ordnung, auch wenn es für uns nicht schön war.“

Der FC-Coach reagierte in der Halbzeit und nahm eine taktische Neuausrichtung seines Teams vor. Unter anderem brachte Ata mit Göksal Yergök und Oktay Cin frische Offensivkräfte in die Partie. Dies sollte sich für die Bottroper schnell bezahlt machen: Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff traf Yergök per Lupfer zum 1:2 (49.), eine weitere Minute später erzielte Ahmet Büyüköztürk das erste seiner insgesamt drei Treffer. Spätestens nach dem 2:2-Ausgleich war der FC voll im Spiel und kreierte im weiteren Verlauf einige Chancen. Vier davon wurden genutzt: Auch Yergök erzielte ein weiteres Tor, darüber hinaus trug sich Ünsal Oruc erfolgreich in die Torschützenliste ein. Ata: „Wenn wir immer so spielen wie in der zweiten Halbzeit, dann sind wir auf einem richtig guten Weg. Mit den zweiten 45 Minuten können wir rundum zufrieden sein.“