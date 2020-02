Unwetterwarnung bremst den VfL Grafenwald aus

Kirchhellen. Sven Koutcky hätte sein Team am Sonntag gerne ins Punkterennen geschickt. Doch der Trainer des VfL Grafenwald muss sich noch bis März gedulden.

Die Fußballer des VfB Kirchhellen, des VfL Grafenwald und des TSV Feldhausen müssen ihre Schuhe am Wochenende in der Sporttasche lassen. Der Fußballkreis 12, dem die drei Bottroper Klubs angehören, hat aufgrund einer Unwetterwarnung alle Spiele bereits am Freitagvormittag abgesagt.

„Der Deutsche Wetterdienst hat für Sonntag regional eine Unwetterwarnung angekündigt, wonach mit stürmischen bzw. orkanartigen Böen zu rechnen ist. Die Sportanlagen werden somit am Sonntag und Montag gesperrt. Aus diesem Grund ist der komplette Spieltag für Sonntag abzusagen“, ließ der Fußballkreis auf seiner Internetseite wissen. Erst am Montag wolle man entscheiden, wie weiter verfahren werde.

Die Bezirksliga-Fußballer des VfB Kirchhellen trifft die Absage nicht. Das Team von Marc Wischerhoff hatte ohnehin spielfrei. Abgesagt wurde aber unter anderem die A-Kreisliga-Partie des VfL Grafenwald bei Preußen Gladbeck. Trainer Sven Koutcky hätte mit seinem Team gerne gespielt: „Wir haben in den letzten beiden Wochen gut trainiert, ich hätte mein Team am Sonntag gerne unter Wettkampfbedingungen gesehen.“ Darauf muss Koutcky jetzt noch etwas länger warten, denn am folgenden Sonntag ist spielfrei, das nächste Spiel ist erst für den 1. März terminiert (Heimspiel gegen Beckhausen).

