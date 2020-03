Waltrop. Nach sieben Niederlagen in Serie gelang dem VfB Kirchhellen am Sonntag der lang ersehnte erste Auswärtssieg. Und der fiel in Waltrop deutlich aus

Im achten Anlauf haben sich die Mühen des VfB Kirchhellen ausgezahlt. Die Blau-Weißen feierten am Sonntag bei Teutonia SuS Waltrop den ersten Auswärtsdreier der Saison. Sie setzten sich mit 5:2 bei Teutonia SuS Waltrop durch und verbesserten sich auf den zehnten Tabellenplatz.

Die Rückrunde läuft für den VfB Kirchhellen vielversprechend an. Im vierten Spiel holte das Team von Marc Wischerhoff die Punkte sieben, acht und neun. Auf dem Tablett serviert wurden sie dem VfB Kirchhellen allerdings nicht. Die Ausnahme bildete das Führungstor in der zwölften Spielminute. Waltrops Keeper Philip Wölki rutschte nach einem Rückpass aus, stolperte den Ball in die Strafraummitte. Dort musste der verdutze Lars Jenke das Spielgerät nur noch über die Linie drücken. Das war so einfach, dass nicht einmal gejubelt wurde.

VfB Kirchhellen verunsichert sich mit seinem Gastgeschenk

Beim Geschenkeverteilen zeigte sich aber auch der VfB nicht. Nach 25 Minuten geriet ein Rückpass von Max Bertlich viel zu kurz. Sascha Adam umkurvte VfB-Keeper Josua Garz und erzielte den Ausgleich. Bitterer als der neue Spielstand: Waltrop wurde selbstbewusster und ins das Spiel des VfB schlichen sich zunehmend Unkonzentriertheiten ein. „Wir hätten klare Bälle spielen und die Freiräume auf dem Platz suchen müssen“, erkannte Wischerhoff und sprach das auch in der Halbzeitpause deutlich an.

Die Worte des Kirchhellener Trainers fruchteten. Auch die Versetzung von Maximilian Rissel auf die Außenposition hatte positive Auswirkungen. Kirchhellen agierte nun druckvoller und passsicherer nach vorne. Grundlage für den erneuten Führungstreffer war allerdings ein ruhender Ball. Max Stratmann schaltete nach einem Freistoß in der 57. Minute am schnellsten und markierte das 2:1. Ein Treffer, der das Kräfteverhältnis deutlich zugunsten der Kirchhellener kippen ließ.

Kirchhellens Knoten platzt mit dem 2:1

„Das 2:1 hat uns leichtfüßiger gemacht. Und genau in dieser Phase gelingen uns dann auch die Tore“, beschrieb Wischerhoff die Phase zwischen der 57. und 70. Minute. Dem 3:1 durch Fabian Mohs ging ein gewonnenes Kopfball-Duell von Nico Graf voraus (67.), drei Minuten später war Mohs erneut erfolgreich. Diesmal verwertete er eine Flanke von Maximilian Rissel per Kopf. Nach 79 Minuten glänzte der zweifache Torschütze auch als Vorlagengeber. Sascha Markmann erhöhte nach Vorlage von Mohs auf 5:1. Waltrop leistete zwar noch Gegenwehr, konnte sich offensiv aber nur noch selten in Szene setzen. Immerhin belohnten sich die Gastgeber noch einmal für ihren Aufwand. Nikolas Poslednik stellte in der 81. Minute den 2:5-Endstand her.