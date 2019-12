VfB Bottrop biegt ein 0:2 zum Punktgewinn

Im nächsten Duell gegen ein Team des „Triumvirats“ der Bezirksliga zeigte der VfB Bottrop Moral und drehte einen 0:2-Rückstand im zweiten Durchgang noch in ein leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden gegen den Tabellendritten SC 1920 Oberhausen. Dabei zeigte die Halbzeitansprache von VfB-Trainer Patrick Wojwod Wirkung bei seiner Elf.

Unzufrieden mit der ersten Hälfte, aber zufrieden mit dem zweiten Spielabschnitt zeigte sich Patrick Wojwod nach dem Spiel: „In den ersten 45 Minuten ist es ein Spiel ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Wir bereiten dem Gegner die beiden Gegentore dann selber vor. Dass die Oberhausener starke Freistoßschützen in den Reihen haben, hatte ich meinem Team mit auf den Weg gegeben.“

Die Schwarz-Weißen kassieren vermeidbare Gegentreffer

Dabei sprach Wojwod auf das 0:1 an, den der Oberhausener Freistoßspezialist Ümit Ertural aus 18 Meter mustergültig verwandelte. „Wenn du da einen auf die Linie stellst, wird der Freistoß einfach geklärt“, haderte der VfB-Coach. Auch der zweite Gegentreffer von Amrullah Bayhoca kurz vor der Pause war aus Wojwods Sicht vermeidbar.

Nach einer forschen Kabinenansprache zeigten die Schwarz-Weißen ein anderes Gesicht: Von dem Gedanken, Marius Dyballa in der Halbzeitpause auszuwechseln, wich der Bottroper Übungsleiter zum Glück ab, der Stürmer dankte mit dem ersten Ballkontakt in Hälfte zwei und traf zum 1:2-Anschluss. Gino Pöschl zeigte in der 53. Spielminute seine Fähigkeiten am ruhenden Ball und traf per direktem Freistoß zum 2:2-Ausgleich, was gleichzeitig den Endstand bedeuten sollte.

VfB Bottrop ist jetzt seit fünf Spielen ohne Niederlage

Wojwod zeigte sich zufrieden mit dem Spiel seiner Jungs nach dem Seitenwechsel: „Wir waren in der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff einfach gallig auf den Ausgleich.“ Damit rückte der VfB Bottrop für einen Tag auf den vierten Rang vor und bleibt auch im fünften Spiel in Folge unbesiegt.

Wojwod fasste nach dem letzten Hinrundenspiel die erste Saisonhälfte zusammen: „Nach der schwachen Anfangsphase haben wir uns jetzt gefangen. Besonders die letzten beiden Spiele gegen den SC Oberhausen und Arminia Klosterhardt haben gezeigt, dass wir keine Laufkundschaft sind. So kann es am nächsten Spieltag gegen den FC Bottrop weitergehen.“

