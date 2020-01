VfB Bottrop gelingt Aufholjagd gegen SuS Dinslaken

Dank einer irren Aufholjagd feierten die Bezirksliga-Kicker des VfB Bottrop im neuen Kalenderjahr ein gelungenes Testspieldebüt. Auf dem Kunstrasenplatz des SV Adler Osterfeld trat der VfB gegen den Bezirksligisten SuS Dinslaken an und lag gegen nach rund einer Stunde bereits mit 0:3 hinten.

Dank einer starken Schlussoffensive drehte die Elf von VfB-Trainer Patrick Wojwod die drohende Niederlage doch noch in einen Sieg um und gewann mit 5:3 (0:1). Vom Umstand, kurzfristig auf den Platz von Adler ausweichen zu müssen, ließ sich der VfB zunächst nicht beirren. Schon nach acht Minuten hatten die Bottroper die erste Torchance nach einem Freistoß auf dem Fuß. Auch ein Kopfball durch Marcel Brenne verfehlte sein Ziel nur knapp.

Gegentreffer vermeidbar

Den ersten Treffer erzielten dann aber doch die Gäste, die eine Kontersituation ausnutzten (35.). Nach dem Seitenwechsel folgten weitere Nackenschläge für den VfB (56., 60.), beide Gegentreffer schienen vermeidbar.

Mit viel Wut im Bauch setzte die Wojwod-Elf zur Schlussoffensive an und wurde rasch belohnt: Per Doppelpack brachte Danny Steinmetz den VfB wieder heran (62., 64.), ein Eigentor bescherte den Ausgleich (70.). Auch in den letzten Minuten kannte die Partie nur noch eine Richtung. Erneut Steinmetz (88.) sowie Delowan Nawzad (89.) stellten schließlich den versöhnlichen Endstand her.