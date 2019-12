Bottrop. Schon vor dem Saisonstart holte der VfB Bottrop II 25 neue Spieler. In der Winterpause schlossen sich dem Team sechs weitere Neuzugänge an.

VfB Bottrop II: Die Zugänge 26 bis 31 stehen fest

Die Reserve des VfB Bottrop liegt nach 16 von 28 Spielen noch aussichtsreich im Rennen um die Aufstiegsplätze. Nach dem großen Umbruch im Sommer, dem Abstieg aus der Kreisliga A und der Verpflichtung von 25 Neuzugängen waren die Vereinsverantwortlichen noch einmal aktiv. Das Trainerduo Alexander Teichert und Daniele Lepori dürfen sich über sechs neue Spieler freuen.

„Nach dem Abstieg ging es für uns allein darum, einen Neuanfang einzuleiten“, sagt Alexander Teichert und ergänzt: „die Integration der neuen Spieler ist gut gelungen, wir wollten jetzt noch einmal punktuell nachlegen und ich denke, das ist uns gut gelungen.“ Neu zum Team stoßen Marvin und René Burow von den Welheimer Löwen. Marvin ist Torhüter, sein Bruder René gilt als mannschaftsdienlicher Allrounder. Von den Sportfreunden Königshardt stößt Angreifer Costa Pommer zum Team. Chris Schumann (VfB Kirchhellen) verstärkt als Linksfuß die Außenbahn.

Reaktiviert wurden Houssein Kaawar und Björn Benninghof. Beide spielten schon für den VfB Bottrop. „Houssein ist ein bulliger Stoßstürmer, so einer fehlte uns bislang komplett“, so Teichert. Benninghoff sorgt in der Außenverteidigung für eine neue Konkurrenzsituation. Aus der eigenen dritten Mannschaft rückt zudem Moritz Blasberg nach. Auch auf ihn hält Teichert große Stücke: „Er ist ein technisch starker Mittelfeldspieler und flexibel einsetzbar.“