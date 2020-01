VfB Bottrop: Kudret Kanoglu trifft bei Premiere doppelt

Kudret Kanoglu legte am Dienstag einen gelungenen Einstand im Trikot des VfB Bottrop hin. Der Neuzugang erzielte im Testspiel gegen Ruwa Dellwig gleich seine ersten beiden Treffer für den Bezirksligisten. Für ein Erfolgserlebnis reichte der Doppelpack jedoch nicht. Die Schwarz-Weißen unterlagen dem hochkarätig besetzten A-Kreisligisten mit 5:6 (2:4).

„Das lief für uns in der ersten halben Stunde überhaupt nicht gut“, kommentierte Patrick Wojwod. Der Trainer des VfB Bottrop hatte seine Dreier-Abwehrkette auch aufgrund zahlreicher Ausfälle mit drei 18-Jährigen bestückt. Und die hatten in der Anfangsphase gegen die Offensive des A-Liga-Spitzenreiters einen schweren Stand. Wojwod gab zu: „Die Essener haben uns regelrecht abgekocht. Das war schon ziemlich hohes Niveau.“

Bottrops Defensive erst nach dem Seitenwechsel stabiler

Den vier Treffern der Essener (11., 16., 27., 35.) konnten die Bottroper in der ersten Hälfte die beiden Tore von Neuzugang Kudret Kanoglu (18., 40.) entgegenstellen. „Kudret bringt ein enormes Offensivpotenzial mit. Und auch das Zusammenspiel beispielsweise mit Gino Pöschl hat bereits gut funktioniert“, freute sich Wojwod über den gelungenen Einstand seines neuen Angreifers.

Wojwod stellte sein Team in der Halbzeitpause um, wechselte unter anderem die drei A-Jugendlichen aus. Das Spiel des VfB wirkte fortan stabiler, wenn auch nicht immer sattelfest. Gino Pöschl verkürzte zwar auf 3:4 (56.), Essen kam aber postwendend zu zwei weiteren Toren (56., 58.). In den letzten 30 Minuten hielten die Bottroper ihren Kasten sauber, verkürzten durch Treffer von Delowan Nawzad und Murat Berbero noch auf 5:6.

Das nächste Testspiel der Bottroper steht erst am 21. Januar auf dem Programm. Wojwod und Co. treten dann beim VfB Kirchhellen an (9.30 Uhr, Loewenfeldstraße).