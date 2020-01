VfB Bottrop muss auf Anlage von Adler Osterfeld ausweichen

Noch hat die Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga nicht begonnen, der Ball rollt aber auch auf dem großen Platz wieder. Nach dem Gewinn der Hallen-Stadtmeisterschaft bestreitet der VfB Bottrop am Sonntag ein Testspiel gegen SuS 09 Dinslaken. Anstoß ist um 13 Uhr, allerdings nicht im Jahnstadion, sondern auf der Anlage von Adler Osterfeld. Die Gäste, die ebenfalls in der Bezirksliga spielen, rangieren in der Gruppe fünf derzeit auf Platz 15.

Dank an Osterfeld

„Weil der CDC-Cup in der Dieter-Renz-Halle stattfindet, mussten wir kurzfristig ausweichen“, erklärt Patrick Wojwod, Trainer des VfB. „Super, dass Adler uns da unkompliziert aushilft. Der Dank geht an Osterfeld“, so Wojwod, der in der Partie gegen Dinslaken nicht aus dem Vollen schöpfen kann.

Sechs seiner jungen Spieler, die zuletzt bei den Hallenstadtmeisterschaften bei der ersten Mannschaft des VfB ausgeholfen hatten, sind auch an diesem Wochenende wieder in der Halle unterwegs, wenn die Reserve-Teams den inoffiziellen Meister küren.

muss wahrscheinlich noch auf seinen ersten Einsatz im VfB-Trikot waren. Er ist ebenfalls beim Hallenturnier aktiv, als Trainer der VfB-Reserve .