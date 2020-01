VfB Bottrop und Fortuna Bottrop holen die Titel

Drei Turniertage voller Spannung und großer Emotionen gingen am Sonntag zu Ende. Die Fußballer des VfB Bottrop und die Frauen von Fortuna Bottrop nahmen am Ende die dicksten Trophäen mit nach Hause. Die komplette Zusammenfassung des Endspieltages in der Dieter-Renz-Halle:

Endspiel der Männer: VfB Bottrop macht 0:2-Rückstand wett

Nach 15 Endspiel-Minuten löste sich bei Patrick Wojwod die ganze Anspannung, die sich in den Turniertagen angesammelt hatte. Der Trainer des VfB Bottrop war an diesem Sonntag durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Nach dem souveränen Durchmarsch in der Vorrunde, drohte seine Mannschaft am Sonntag einige Male das große Ziel aus dem Auge zu verlieren. Doch mit unbändigem Einsatz erfüllten sich die Schwarz-Weißen dann doch den Traum vom Stadtmeistertitel in der Halle. Im Finale bogen sie einen Zwei-Tore-Rückstand gegen den FC Bottrop noch in einen 3:2-Sieg.

Zugegeben: Das Halbfinale und das Endspiel waren enge Kisten, aber auch die Konkurrenz musste neidlos anerkennen: der VfB war das stärkste Team des Turniers. „Wir lagen in diesem Turnier zweimal 0:2 hinten, haben aber nie die Kontrolle verloren und immer an den Erfolg geglaubt. Das war war das Ergebnis einer Mannschaftsleistung“, erklärte Patrick Wojwod nach dem Finale. Unrecht hatte der VfB-Coach nicht. Sein Team hatte sich zwar souverän in die Zwischenrunde gespielt, stand aber im Halbfinale und im Endspiel zweimal kurz vor dem Aus. „Ich hatte den Eindruck, die ganze Halle ist gegen uns. Aber meine Jungs sind hervorragend mit der Situation umgegangen“, so Wojwod.

Im Finale stand die ausverkaufte Halle nach acht Minuten regelrecht Kopf. Merdem Senyüz feierte nicht nur seinen Geburtstag, sondern auch einen finalen Doppelpack. Der Spieler des FC Bottrop ließ seine Farben zweimal innerhalb kurzer Zeit jubeln und vom Titel träumen. Allerdings kam der VfB noch einmal zurück. Gino Pöschl traf zum Anschluss, Danny Steinmetz markierte drei Minuten vor dem Ende den Ausgleich. Der FC Bottrop konnte die Schwarz-Weißen nicht mehr bremsen. In der Schlussminute erzielte Gino Pöschl mit seinem neunten Tor den Treffer zum Turniersieg.

Der FC Bottrop verließ zwar als Verlierer das Spielfeld, hatte aber während des Turniers viele Sympathien gesammelt. Die Mannschaft von Trainer Mevlüt Ata zeigte guten Hallenfußball, tadellosen Einsatz und hatte den Titel bereits vor Augen. „Wir haben ein wirklich sehr gutes Turnier gespielt. Den einzigen Vorwurf, den ich meinen Jungs machen muss: wir haben im Finale die Chance zum 3:0. Wenn wir das Tor machen, gehen wir als Stadtmeister in die Kabine“, kommentierte Ata.

Endspiel der Frauen: Grimaldi-Zwillinge schießen Fortuna zum Titel

Die Fußballerinnen von Fortuna Bottrop haben sich die Winterfußballkrone aufgesetzt und sind neue Stadtmeisterinnen. Im Finale bezwang das Team von Trainer Michael Goldberg den Titelverteidiger Rhenania Bottrop in einem spannenden und temporeichen Endspiel mit 3:2.

Sieben Siege in sieben Spielen: Der SV Fortuna war nicht zu bremsen. Foto: Felix Hoffmann / FELx

„Wenn man mit sieben Siegen aus sieben Spielen das Turnier beendet – dann hat man auch verdient gewonnen“, feierte Goldmann am Ende den Finalsieg. Dabei sollte die Neuauflage des Gruppenspiels vom Samstag, in dem die Fortunen durch einen Doppelpack von Top-Torjägerin Melissa Grimaldi schon als Siegerin vom Parkett gingen, es ebenfalls in sich haben. Mit viel Spannung wurde die Partie erwartet und das Finale begann ebenso furios, wie beide Teams schon durch die Gruppenphase marschiert waren – mit vielen Toren. Bereits in der Anfangsminute setze sich der Fortunen-Dreh- und Angelpunkt Asli Alicar über die rechte Seite durch und vollendete flach zur 1:0-Führung. Fast im Gegenzug entschied der Unparteiische nach einem Foulspiel auf Neunmeter für Rhenania. Selin Senyüz ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte zum Ausgleich. Mit dem nächsten Angriff hatten die Blau-Weißen das Spiel dann gedreht – Leyla Kirmizi lupfte gekonnt über Fortunen-Keeperin Sabrina Jansen zur 2:1-Führung der Rhenanen.

Das Endspiel blieb weiter temporeich mit sehenswerten Spielzügen auf beiden Seiten, wobei die Rheinbaben immer mehr Oberwasser bekamen und auf den Ausgleich drängten. Die Grimaldi-Zwillinge waren es dann, die den Unterschied im Finale ausmachen sollten. Erst war die beste Torschützin des Turniers, Melissa Grimaldi, mit dem Ausgleich aus spitzem Winkel zur Stelle - kurz vor Spielende legte Melissa dann für ihre Schwester Giulia auf, die den 3:2-Turniersiegtreffer beisteuerte.

„Es ist nicht leicht für eine Mannschaft, wenn man nach dem ersten Turniertag alle Spiele gewinnt und als Favorit in die Finalrunde geht“, sagte Michael Goldberg nach dem Finalsieg und fuhr fort: „Mein Team ist damit aber souverän umgegangen und ist verdient Stadtmeister geworden.“ Fortuna Bottrop ist damit nach der dritten Auflage der Frauen Hallenstadtmeisterschaft - nach dem SV Rhenania Bottrop und Blau-Weiß Fuhlenbrock - der dritte Sieger des Turniers.

Spiel um Platz drei: Dostlukspor ergibt sich dem VfB Kirchhellen

Platz drei bei den Männern ging an den VfB Kirchhellen. Der Bezirksligist setzte sich im kleinen Finale souverän mit 4:1 gegen Dostlukspor Bottrop durch. Der A-Kreisligist hatte im Halbfinale gegen den VfB Bottrop zu viele Kräfte gelassen, blieb im Spiel um den dritten Platz ohne reelle Siegchance. Kirchhellens Führung durch Fabian Mohs (1.) hatte nur kurz Bestand, Hasan Harputlu traf postwendend zum Ausgleich. Doch der VfB konnte noch nachlegen. Dominik Selm, Silas Fannasch und Max Stratmann erzielten drei weitere Tore für die Mannschaft um Marc Wischerhoff und Michael Terwellen.

Spiel um Platz drei bei den Frauen: Kein Edelmetall für den Neuling

Das Spiel um den dritten Platz konnten die Fußballerinnen von BW Fuhlenbrock mit 3:1 gegen den TSV Feldhausen für sich entscheiden. Dabei erwies sich der Underdog für den Landesligisten als harte Nuss. Der TSV wehrte sich lange erfolgreich, Fuhlenbrock kam erst kurz vor Schluss durch Tanja Bigos zum vorentscheidenden Treffer. Das sah Feldhausen-Coach Alexander Ritz ähnlich: „Wir waren das klassentiefste Team im Turnier und haben alles gegeben – auch im letzten Spiel, bis zur letzten Minute.“ Alleine Feldhausen-Stürmerin Kimberley Raßmann hatte mehrfach die Chance den Anschlusstreffer zu erzielen.

Halbfinale Männer: Zweimal muss das Neunmeterschießen entscheiden

Die vielleicht spektakulärsten Spiele der Stadtmeisterschaft sahen die Zuschauer in den Halbfinals: Der FC Bottrop und der VfB Bottrop benötigten gegen den VfB Kirchhellen und Dostlukspor das Neunmeterschießen, um ins Finale einzuziehen. Zuvor hatte es zwar zwölf Tore aber keinen Gewinner gegeben.

VfB Kirchhellen - FC Bottrop 5:6

Eine emotionale Achterbahn erlebten die Fußballer beider Teams. Der FC Bottrop hatte den deutlich besseren Start in die Partie. Ahmet Büyüköztürk nutzte gleich die erste Chance, um seine Farben in Führung zu schießen. Und als Merdem Senyüz nach vier Minuten das 2:0 beisteuerte, schien die Mannschaft von Trainer Mevlüt Ata schon auf Finalkurs. Doch die Kirchhellener gaben sich nicht auf. Marc Baßenhofff traf zum Anschluss (11.) und zwei Minuten später Max Stratmann zum 2:2-Ausgleich. Als dann FC Bottrops Daniel Galonska wegen eines Foulspiels an Kirchhellens Torhüter Martin Müller für zwei Minuten vom Feld musste, sprach fast alles für den VfB. Doch trotz Unterzahl erzielte Can Ucar die erneute Führung. Dominik Selms Treffer zum 3:3 kam buchstäblich in letzter Sekunde. Selm und Ucar standen auch beim anschließenden Neunmeterschießen im Fokus. Selm verschoss, Ucar versenkte nervenstark und sicherte damit den Finaleinzug.

Dostlukspor Bottrop - VfB Bottrop 5:6

Einen ähnlichen Verlauf nahm auch das zweite Halbfinalspiel. Hier kochten die Emotionen auf und neben dem Feld fast über. Dostlukspor startete selbstbewusst ins Spiel und bot dem Favoriten mutig die Stirn. Deniz Türkmen brachte den A-Kreisligisten nach fünf Minuten in Führung und schien nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen den VfB im Vorteil. Aus Frust über die Entscheidung trat der junge Marvin Stanczyk gegen die Bande, das hatte die Rote Karte zur Folge. Dostlukspor erhöhte durch Christian Jusik auf 2:0, doch der VfB bewahrte zumindest auf dem Platz die notwendige Ruhe. Die Bottroper kamen zu zwei schnellen Treffern, mussten aber postwendend den erneuten Rückstand hinnehmen. 30 Sekunden standen noch auf der Uhr als Dostlukspors Amanuel Haile eine Zwei-Minuten-Strafe bekam. Gino Pöschl nutzte die Überzahlsituation und traf zum 3:3-Ausgleich. Im Neunmeterschießen hatte der VfB Bottrop am Ende das Glück auf seiner Seite.

Halbfinale der Frauen: Rhenania und Fortuna siegen souverän

Elf Treffer fallen in den beiden Halbfinalspielen bei den Frauen. Große Spannung kommt aber nicht auf, dafür sind Fortuna Bottrop und Rhenania Bottrop an diesem Tag zu stark.

Fort. Bottrop – TSV Feldhausen 6:1

Der TSV Feldhausen ging als klassentiefster Verein in das Turnier und überraschte als Neuling der Stadtmeisterschaften mit dem Einzug ins Halbfinale – dort sollte allerdings Endstation für das Team von Alexander Ritz sein. Die Fortunen, die mit dem Rückenwind von fünf Siegen antraten, wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegten den Underdog mit 6:1. Der TSV – im Sommer erst neu formiert – trat aber mit Herz und Leidenschaft die 15 Spielminuten an. Insbesondere Kimberley Raßmann und Katharina Grobosch feuerten ihr Team immer wieder energisch an, so dass sogar ein Tor gegen den Favoriten heraussprang, auch wenn es nur ein Eigentor war. Zu dem Zeitpunkt führten die Fortunen bereits nach Treffern von Giulia Grimaldi, Gülsa Bugday und Semra Acar mit 3:0. Danach steuerten noch Melissa Grimaldi, Asli Acar und Sarah Stefanski drei weitere Treffer zum verdienten 6:1 Endstand herbei.





Rhenania - BW Fuhlenbrock 4:0

Ein technisch hochwertigeres Duell entwickelte sich beim Aufeinandertreffen zwischen BW Fuhlenbrock und Rhenania Bottrop. Immerhin traf hier ein Landesligist auf einen Bezirksligisten. Rhenania nutzte seine Chancen effizient und zog am Ende mit 4:0 ins Endspiel ein. Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem Fuhlenbrock-Akteurin Pia Canibol mehrfach versuchte, ihre Mitspielerinnen in Szene zu setzen – aber vergeblich. Die Tore machten die Rhenanen. Nach sieben Minuten stand es nach Treffern von Leyla Kimizi, Chantal Giesen-Estrada und Melanie Matraku bereits 3:0 – obwohl Rhenania erst drei Torchancen erspielt hatte. Ab da spielten die Rhenanen abgeklärt, tauchten noch mit Leyla Kirmizi mehrfach vor dem Fuhlenbrocker Tor auf, den letzten Treffer erzielte aber Lea-Michelle Schmidt zum 4:0-Endstand.

Zwischenrundengruppe D: Derbypleite stachelt den VfB Kirchhellen an

Das letzte Spiel der Zwischenrundengruppe D stellte noch einmal alles auf den Kopf: Der VfB Kirchhellen kletterte vom vierten auf den ersten Platz. Der SV Rhenania, der den Kickern von Marc Wischerhoff unglücklich mit 2:3 unterlag, musste nicht nur seine Spitzenposition abgeben, sondern auch die Hoffnung auf den Titelgewinn.

Das 2:3 gegen Kirchhellen hatte für die Rhenanen eine bittere Konsequenz: Weil die Blau-Weißen nach drei Spielen genauso viele Punkte (4) und Tore (12:8) wie Dostlukspor Bottrop hatte und das Duell Unentschieden ausgegangen war, musste das Neunmeter-Schießen über Platz zwei und den Halbfinaleinzug entscheiden. Weil Dostlukspor mit jedem Schuss traf, Emre Kilic den Ball aber nur an die Latte haute, war Rhenania ausgeschieden.

Genauso wie der VfL Grafenwald, der zwar mit einem 2:1-Erfolg gegen Kirchhellen stark begann, dann aber deutlich abbaute. Beim geschlagenen Nachbarn setzte das Gegenteil ein. Die Blau-Weißen ließen der Niederlage Siege gegen Dostlukspor Bottrop (3:1) und den SV Rhenania folgen. Das spielerisch stärkste Team der Zwischenrundengruppe war Dostlukspor Bottrop. Der A-Kreisligist überzeugte gegen den VfL Grafenwald (6:0) und im turbuleten Eröffnungsspiel gegen Rhenania. Dostlukspor machte einen 0:2-Rückstand wett und holte ein verdientes 5:5-Unentschieden.

Zwischenrundengruppe E: Buh-Rufe machen VfB und FCB Beine

Die Zwischenrundengruppe E war schon vor ihrem letzten Spiel entschieden. Und das lag an Titelverteidiger Fortuna Bottrop, der hinter den Erwartungen zurück blieb und in drei Spielen nur gegen die Welheimer Löwen gewinnen konnte. Die beiden Halbfinal-Tickets gingen an den FC Bottrop und den VfB Bottrop.

Im vorletzten Gruppenspiel brach die letzte Spielminute an. Zwischen dem FC Bottrop und dem VfB Bottrop stand es 1:1. Beide Mannschaften realisierten, dass ihnen dieses Ergebnis die Teilnahme am Halbfinale garantieren würde. Und so schob sich der FCB den Ball hin und her. Der VfB ließ den Gegner machen und griff erst wieder ins Spiel ein, als die ersten Buh-Rufe auf der Tribüne ertönten. Wobei: Beide Teams hatten sich Platz eins und zwei in der Zwischenrunde verdient. Der FC steigerte sich von Spiel zu Spiel, der VfB fuhr zwei 3:1-Siege gegen Fortuna Bottrop und die Welheimer Löwen ein. Der einzige B-Kreisligist im Teilnehmerfeld hatte am Sonntag einen schweren Stand. Die Löwen blieben ohne Punkt, erzielten dafür das vielleicht kurioseste Tor: Im Spiel gegen den VfB Bottrop schirmte Onur Karakus den Ball an der eigenen Torbande gegen zwei Angreifer ab, lupfte ihn in die Luft und zog einfach Mal ab. Der Ball segelte 40 Meter durch die Luft und fiel zur 1:0-Führung ins Bottroper Tor.

Gruppenspiele der Frauen: Fortuna Bottrop begeistert das Publikum

Bottrops Fußballerinnen ermittelten am Samstag ihre Halbfinalteilnehmer. Die überzeugendste Vorstellung aller sechs Teilnehmer lieferte der SV Fortuna Bottrop ab. Der A-Kreisligist setzte sich knapp gegen die klassenhöhere Konkurrenz von BW Fuhlenbrock (2:1) und Rhenania Bottrop (2:1) durch und wurde in den Duellen mit dem TSV Feldhausen (4:1), VfL Grafenwald (7:0) und VfB Bottrop (7:1) seiner Favoritenstellung gerecht. In den Fokus spielten sich dabei vor allem die Grimaldi-Zwillinge. Melissa und Giulia erzielten zusammen 13 Treffer, begeisterten das Publikum aber auch mit schlauen Spielzügen.

Etwas hinter den Erwartungen zurück blieb Landesligist Blau-Weiß Fuhlenbrock. Die Mannschaft von Trainerin Mirsada Hoffmann-Kovac musste sich dem SV Fortuna und dem SV Rhenania geschlagen geben, erreichte aber als Tabellendritter ebenso das Halbfinale, wie das Überraschungsteam des TSV Feldhausen. Der von Alexander Rietz trainierte B-Kreisligist sicherte sich vor dem VfB Bottrop und dem VfL Grafenwald mit drei Punkten den vierten Platz.