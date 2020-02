VfB Bottrop: Wojwod muss gegen Tusem Essen umbauen

Der Derbysieg gegen den SV Fortuna ist Vergangenheit - jetzt wartet die nächste Aufgabe auf den VfB Bottrop. Tusem Essen ist heute zum Nachholspiel zu Gast im Jahnstadion (19.30 Uhr) und stellt VfB-Trainer Patrick Wojwod vor Probleme: Vier Spieler fallen für das Spiel aus.

Nach dem Fortuna-Spiel ahnte Wojwod schon genau, dass er sich Gedanken über seine Aufstellung für das heutige Spiel machen müsste: „Der Derbysieg war schön, jetzt müssen wir erst einmal auf das nächste Spiel sehen. Dass ich mein Team umbauen muss, war mir schon am Sonntag klar.“ Vier Spieler stehen dem VfB nicht zur Verfügung, darunter drei, die gegen die Fortuna noch in der Anfangsformation standen. Die VfB-Akteure Delowan Nawzad (5. Gelbe Karte), Danny Steinmetz (5. Gelbe Karte) und Dennis Harm (Gelb-Rote Karte) fehlen gesperrt. Am Dienstagnachmittag sagte zudem noch Serkan Güney krankheitsbedingt ab.

Bottrops Startformation steht noch nicht fest

Den Ausfällen sieht Wojwod zwar nicht gelassen entgegen, er weiß aber, dass sich seine Ersatzspieler im Abschlusstraining am Dienstagabend nochmal zeigen können: „Es ist meinem Team ja bekannt, dass nicht die Elf von Sonntag spielen wird. Warten wir das Abschlusstraining ab, es kann ja jeder nochmal zeigen, dass er von Beginn an ran möchte. Vielleicht werde ich heute Nacht auch plötzlich wach und entscheide wer in der Startelf steht.“ Außerdem stellte Patrick Wojwod den Nachwuchsspielern Kaderplätze in Aussicht: „Am Sonntag stand das erste Mal in dieser Saison kein A-Jugendlicher im Kader, vielleicht drängt sich da einer auf.“

Dass mit Tusem Essen kein einfacher Gegner auf die Pik-Träger wartet, weiß auch Wojwod. Zwar starteten die Kicker aus der Nachbarstadt mit einer überraschenden 1:6-Heimniederlage gegen Werden-Heidhausen in die Restsaison, davon will sich der VfB-Trainer aber nicht blenden lassen: „Die Essener haben eine gute Qualität in der Abwehr und stehen in der Tabelle auch nicht schlecht da. Beim 1:2 im Hinspiel haben wir uns mit zwei individuellen Fehlern selbst geschlagen, haben uns aber auch kaum eigene Torchancen herausgespielt.“

Die Schwächen des Gegners vermutet Wojwod eher in der Offensive, die mit 29 Toren nicht zu den stärksten der Liga gehört. Dass die Gäste zum Auftakt gegen ein Team verloren haben, das unter ihnen stand, erklärt Wojwod folgendermaßen: „An jedem Spieltag ist doch mindestens ein überraschendes Ergebnis dabei. Am Sonntag war es das Spiel. Es ist doch generell so: Wenn du als Spieler nicht Woche für Woche alles gibst, verlierst du Spiele und kannst schon gar nicht oben mitspielen.“

Drei Punkte gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld haben für den Trainer der Schwarz-Weißen mehr Gewicht, als die drei Punkte aus dem Derby: „In so ein Spiel geht jeder von sich aus schon hochmotiviert hinein. Mit Siegen in Schweinespielen wie gegen Essen weißt du, dass du dein Team richtig motiviert hast.“ Dennoch gibt sich Patrick Wojwod auch gegen Tusem Essen gewohnt siegessicher: „Natürlich nehmen wir die drei Punkte aber gerne mit!“