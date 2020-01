VfB Bottrop: Wojwods Plan scheitert schon nach 22 Sekunden

Die Fußballer des VfB Bottrop haben am Sonntag ihr nächstes Testspiel bestritten und einmal mehr für einen Torreigen gesorgt. So mussten sich die VfB-Kicker vor heimischer Kulisse dem Essener Landesligisten SpVgg. Steele mit 4:5 (3:3) geschlagen geben.

„Ich bin jetzt 46 Jahre alt und habe noch kein einziges graues Haar“, äußerte sich VfB-Coach Patrick Wojwod, „die Jungs schaffen es aber, dass ich schon bald den ganzen Kopf grau habe.“ Damit spielte der Bottroper Trainer gleichermaßen auf die Chancenverwertung als auch auf das Defensivverhalten seiner Elf an. „Vor dem Spiel haben wir uns darauf eingeschworen, in der Abwehr mal stabil stehen und die Partie aus einer sicheren Defensive heraus eröffnen zu wollen“, so Wojwod, „der ganze Plan war nach 22 Sekunden komplett über den Haufen geworfen.“

Schon der erste Angriff bringt Steele das 1:0

Denn schon in der ersten Spielminute zappelte der Ball im VfB-Tor. „Dass wir Sekunden später schon das 1:1 auf dem Fuß haben und vergeben - geschenkt. Wir hatten in dieser Partie gegen einen Landesligisten aber so viele Chancen, dass wir diese Partie den fünf Gegentoren zum Trotz deutlich hätten gewinnen können, wenn nicht gar müssen.“ Zumindest erzielten die Hausherren im ersten Spielabschnitt drei Treffer durch Marcel Brenne (13.), Danny Steinmetz (37.) und Marius Dyballa (40.), sodass zur Pause ein 3:3 stand.

Im zweiten Spielabschnitt zeigten sich die Bottroper jedoch unverändert anfällig im Abwehrverhalten. So war in Kombination mit der allzu fahrlässigen Chancenverwertung auch das zweite Tor von Steinmetz (70.) zu wenig, da Steele vier Minuten vor dem Ende zum Sieg traf. Wojwod: „In den nächsten 14 Tagen wartet noch eine Menge Arbeit auf uns. Ich wünsche mir für die nächsten Partien, dass wir es endlich mal schaffen, hinten die Null zu halten. Wir bieten dem Zuschauer derzeit mit den vielen Toren ein tolles Spektakel und haben offensiv zweifelsfrei eine hohe Qualität - zumindest auf die Gegentreffer möchte ich aber gerne verzichten.“