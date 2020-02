Kirchhellen. Der VfB Kirchhellen spielt sich langsam in Form. Der Bezirksligist setzte sich am Sonntag deutlich mit 7:0 gegen Viktoria Resse durch.

VfB Kirchhellen: Lars Jenke mit Viererpack gegen Resse

Mit dem 7:0 (4:0) gegen Viktoria Resse lieferte der VfB Kirchhellen ein überzeugendes Testspiel ab, mit einer deutlichen Steigerung gegenüber den Leistungen der Vorwochen. So sah der Trainer des Kirchhellener Bezirksligisten Verbesserungen im Bereich der Fitness. Im Klartext: Seinen Spielern ging nicht vorzeitig die Puste aus.

„Diesmal haben wir haben auch die Schlussphase sehr gut gestalten können“, verriet Marc Wischerhoff. Zufrieden war der Coach auch mit der Umsetzung des Matchplans. „Wir wollten in der Defensive gut stehen und bei Ballgewinn schnell nach vorne spielen.“ Statt kopflosen Anrennens auf den Gegenspieler im Ballbesitz ging es um das Erkennen von Pressingsignalen. „So ist zum Beispiel das 3:0 durch Lars Josten gefallen.“

Der Landesligist reiste stark ersatzgeschwächt an. Trotzdem hatten die Gäste in der ersten Viertelstunde des Spiels einige gute Szenen. Dann gelang es dem VfB, der Partie seinen Stempel aufzudrücken. Die Überlegenheit wurde schnell zählbar. Lars Jenke traf nach Vorarbeit von Fabian Mohs zum 1:0 (25.), nur fünf Minuten später nutzte er eine Vorlage von Maxi Stratmann per Kopf zum 2:0. Bei Treffer Nummer drei (33.) stand in der 45. Minute erneut Lars Jenke goldrichtig. Stratmann hatte nach einem Pass von Josten quergelegt. Stratmann selbst traf in der 48. Minute. Den Assist lieferte Luca Kleine-Wieskamp, der nur zwei Minuten später das 6:0 erzielte. Jenke sorgte mit seinem vierten Tor für den Endstand. „Viele kleine Bausteine haben heute super funktioniert“, lobte Wischerhoff.