VfB Kirchhellen: Maxdampf in allen Gassen

Wenn die Leidenschaft zum Fulltime-Job wird: Max Stratmann gehört beim VfB Kirchhellen mit seinen 19 Jahren noch zur jungen Garde, trägt aber schon die Verantwortung eines alten Hasen. Ein Sportler zwischen Bezirksliga, Nachwuchsförderung und Vorstandsarbeit.

Sechs Tage in der Woche hat Max Stratmann eigentlich nur eins im Kopf: seine Aufgaben beim VfB Kirchhellen, für den er schon seit Bambini-Tagen gegen den Ball tritt. Ihm gehe es darum, andere Menschen und vor allem Jugendliche mit seiner Leidenschaft für den Fußball anzustecken, sagt Stratmann.

Stratmann rückt in die Garde der DFB-Fußballhelden auf

Im Verein kennen sie ihn in ganz unterschiedlichen Rollen. Als talentierten Fußballer, als Trainer und als Zuarbeiter des Abteilungsvorstandes. Auf das ungewöhnliche Engagement des 19-Jährigen wurde jetzt auch der Fußballkreis aufmerksam und zeichnete ihn stellvertretend für den Deutschen Fußball-Bund mit dem Förderpreis für junge Ehrenamtliche aus. Stratmann gehört jetzt offiziell zum erlauchten Kreis der „Fußballhelden“, wie der DFB seine Vorzeigefiguren in der bundesweiten Aktion nennt.

Neben anerkennenden Worten brachte der Ehrenamtspreis dem jungen Kirchhellener eine Urkunde und eine schmucke DFB-Uhr ein. „Natürlich ehrt mich das“, sagt Stratmann, spielt den Ball aber geschickt und bescheiden zurück: „Die Aktion des DFB ist toll. Das Schöne an ihr ist, dass ehrenamtliche Arbeit Anerkennung findet.“

Das nächste Ziel heißt Trainer-B-Lizenz

Der VfB Kirchhellen ist für Stratmann neben seiner Familie Lebensmittelpunkt. Er durchlief im Klub alle Altersklassen, übernahm vor viereinhalb Jahren auch an der Seitenlinie Verantwortung. Er coachte eine F-Jugend-Mannschaft, die er durch zwei E-Jugend-Jahre führte. Mittlerweile ist er für die D-Junioren des VfB Kirchhellen verantwortlich. Die spielen in der Bezirksliga und sind damit das sportliche Aushängeschild der prosperierenden Jugendabteilung. Nebenbei engagierte sich Stratmann als Jugendsprecher im Vorstand.

Das nächste Vorhaben ist schon formuliert: „Ich möchte jetzt möglichst bald meine Trainer B-Lizenz machen.“ Es scheint nicht abwegig, sich vorzustellen, dass Stratmann eines Tages die Cheftrainerposition in seinem Herzensverein bekleiden könnte. Das hat aber noch Zeit.

Dauerbrenner im Kader des Bezirksligisten

Ohnehin sind aktuell vielmehr seine Fähigkeiten als Abwehrspieler gefragt. Im letzten Jahr feierte er mit der A-Jugend den Gewinn der Stadtmeisterschaft und den Gewinn der Meisterschaft in der Liga. Den Sprung in die Bezirksliga verpassten die A-Junioren nur knapp. Einen Aufstieg durfte Stratmann dennoch feiern. Und zwar mit der Seniorenmannschaft, in die ihn der damalige Trainer Bartosz Maslon hochzog. Dort gehört er mittlerweile trotz junger Jahre zu den unumstrittenen Leistungsträgern. Das beweist auch die Statistik. Kein anderer Spieler des Bezirksliga-Teams stand in dieser Spielzeit länger auf dem Spielfeld (1393 Minuten), niemand absolvierte mehr Spiele (16).

Stolz auf seinen spielenden, trainierenden und sich engagierenden Ehrenamts-Preisträger ist auch VfB-Boss Georg Garz. Der Vorsitzende sagt: „Ohne Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, stünde der VfB Kirchhellen jetzt nicht da, wo er steht.“