Der VfB Kirchhellen schmiss am Donnerstagabend alles in den Ring, was er hatte. Das reichte aber nicht aus, um den Spitzenreiter zu stoppen. Der Erler SV setzte sich im Nachholspiel vor 250 Zuschauern mit 4:1 durch.

Marc Wischerhoff wähnte sein Team auf dem richtigen Weg. Kirchhellens Trainer kam nach dem Seitenwechsel als einer der letzten aus der Kabine. Auf seinem Weg zur Ersatzbank musste er kurz inne halten, denn seine Mannschaft erarbeitete sich gerade die Gelegenheit zur 1:0-Führung. Dass der Ball nur wenige Sekunden später im anderen Tor zappelte, war mehr als ärgerlich. Erle nutzte seine erste Kontermöglichkeit zum 1:0.

Starke erste Halbzeit des VfB

Der Führung des Tabellenführers war eine Halbzeit vorausgegangen, in der die Kirchhellener ihre Sache besser machten als der Favorit. Denn während die Blau-Weißen ihrer Vorgabe, Gegentore zu verhindern, überzeugend nachkamen, fiel den offensiv ausgerichteten Erlern nur ganz wenig ein. Ganze zwei nennenswerte Chancen spielte sich der Tabellenführer in der ersten Halbzeit heraus, eine davon begünstigt durch eine übersehene Abseitsstellung.

Dass auf Kirchhellener Seite mit Daniel Schlak ein gestandener Innenverteidiger, mit Sascha Markmann die Mittelfeldzentrale und dem kreativen Außenangreifer Julian Thimm drei wichtige Stützen fehlten, fiel kaum ins Gewicht. Kirchhellen hatte sich schnell auf die Gelsenkirchener Spielweise eingestellt. Erle suchte sein Glück in vielen Diagonalbällen auf die Außenangreifer, doch Kirchhellens Viererkette räumte nahezu jeden Angriffsversuch sicher ab.

Zwei gute Gelegenheiten für den VfB Kirchhellen

Zweimal hatte der VfB sogar die aussichtsreiche Chance zur Führung. In der 27. Minute hatte Marc Kohlhaw nur noch Gelsenkirchens Schlussmann vor sich, scheiterte mit seinem Schuss aber an der Fußabwehr von Tobias Zimmer. In der 42. Minute tanzte Silas Fannasch die halbe Gelsenkirchener Abwehr aus, sein Pass in die Gefahrenzone ging aber an Freund und Feind vorbei, Tim Mettlers Nachschuss wurde abgeblockt. Halbzeitpause.

Die zweiten 45 Minuten begannen turbulent. Erle erzielte mit dem ersten Konter (47.) die 1:0-Führung durch Bünyamin Karagülmez und legte nur zwei Minuten später das 2:0 nach. Nach einem Eckball war Lukas Borutta per Kopfball erfolgreich. Kirchhellens Matchplan war dahin, die Gastgeber reagierten mit entfesseltem Instinktfußball und fanden Gefallen darin, die Abwehr des Gegners zu fordern. Das zahlte sich umgehend aus: Marc Kohlhaw gewann auf der rechten Außenbahn zwei Zweikämpfe, passte scharf in die Mitte und Dominik Selm schloss überlegt zum 1:2 ab (54.).

Erle erstickt die aufkommende Hoffnung im Keim

Kirchhellens Hoffnung auf einen möglichen Punktgewinn war so schnell dahin, wie sie gekommen war. Denn Erle traf nur zwei Minuten später zum 3:1. Nach einem abgeblockten Freistoß traf Kaan Gülmez im Nachschuss. In den letzten 30 Minuten des Spiels kam Kirchhellen noch zu einigen guten Offensivaktionen, blieb aber glücklos. Anders die Erler, die in der 82. Minute durch Simon Schleich auf 4:1 erhöhten.

Wischerhoff war trotz der klaren Niederlage zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Wir haben heute viel Leidenschaft gezeigt und es dem Gegner über weite Strecken nicht einfach gemacht.“

