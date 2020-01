VfB Kirchhellen: Vernunft stoppt Duell mit dem VfB Bottrop

70 Minuten lang lieferten sich der VfB Kirchhellen und der VfB Bottrop ein unterhaltsames Testspiel auf einem rutschigen Kunstrasenplatz an der Loewenfeldstraße. Doch dann wurde es den Beteiligten zu gefährlich. Die fallenden Temperaturen machten den Untergrund unbespielbar. Die Partie wurde beim Stand von 2:4 (2:2) abgepfiffen.

„Es war vernünftig, das Spiel vorzeitig zu beenden“, kommentierte Patrick Wojwod den Spielabbruch. Der Trainer des VfB Bottrop freute sich darüber, dass sich niemand verletzte und sein Team in den absolvierten Minuten einen guten Eindruck hinterließ. Die Anfangsphase gehörte dem VfB Kirchhellen, der einer frühen Führung durch Sascha Markmann nach zwölf Minuten auch das 2:0 durch Lars Jenke folgen ließ. Der VfB Bottrop verdaute die schwache Anfangsphase und kam durch Marcel Brendel zum Anschluss, Julian Mali sorgte mit seinem Tor für den 2:2-Halbzeitstand.

VfB Kirchhellen bittet in der Halbzeit um Abbruch

In der Pause bot Kirchhellens Trainer Marc Wischerhoff bereits den Spielabbruch an: „Ich habe viele Spieler im Kader, die aus langwierigen Verletzungen kommen. Ich wollte sie keinem unnötigen Risiko aussetzen.“ Doch der VfB Bottrop wollte noch einmal aufs Feld, erzielte durch Brendel (46.) und Kudret Kanoglu (60.) die Treffer zur 4:2-Führung. Zehn Minuten später brach Schiedsrichter Sandro Plenker die Partie ab.

„Mit Ausnahme der beiden Gegentore bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Wir werden in den kommenden Wochen aber noch an unserem Defensivverhalten arbeiten müssen“, so Wojwod. Sein Trainerkollege zog für den VfB Kirchhellen ein ähnliches Fazit. „Wir haben aktuell noch große Probleme mit den Umschaltphasen, uns fehlt noch defensive Stabilität“, erklärte Marc Wischerhoff.