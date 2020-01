Grafenwald. Grafenwalds Trainer-Duo sieht eine Steigerung zur Vorwoche. Alina Fockenberg trifft in einem ausgeglichenen Testspiel gegen den Bezirksligisten.

Im Testspiel gegen den Bezirksliga-Dritten DJK/SpVgg. Herten gelang dem VfL Grafenwald am Sonntag ein 1:1 (0:1) und eine Steigerung zu der Leistung der Vorwoche. Entsprechend zufrieden war das Trainerduo Steffen Drews und Simon Witt.

„Das war deutlich besser, sowohl individuell als auch mannschaftlich. Wir wollten sicher stehen und das haben die Spielerinnen auch sehr gut umgesetzt. Das Gegentor fiel nach einer Ecke, aber das hat unserem Spiel nicht geschadet“, analysierte Witt. Nach einem Duell auf Augenhöhe in den ersten 45 Minuten hatten die Grafenwälderinnen in Durchgang zwei mehr vom Spiel. Gute Chancen ließen nicht lang auf sich warten. In der 60. Minute gelang Alina Fockenberg der inzwischen hochverdiente Ausgleich. „Sie hat gegen ihre Laufrichtung den Ball mit der Hacke ins Tor befördert. Anders wäre es nicht mehr möglich gewesen, den Treffer zu erzielen“, verriet Witt.

„Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Damit meinte er nicht nur die Weiterentwicklung in den Spielen. Das Engagement unter der Woche überzeugt ebenso. „Der Trainingsplatz ist voll, so muss das sein.“ Am kommenden Sonntag ist mit der DJK SG Altenessen erneut ein Bezirksligateam Gradmesser für die Vorbereitung der Wöllerinnen.