VfL Grafenwald spielt nur 60 Minuten mit

Grafenwald. Der VfL Grafenwald verabschiedet sich mit einem 0:4 gegen FSM Gladbeck und Tabellenplatz 14 in die Winterpause.

„Aktuell fehlen uns die Malocher, also Spieler, die ihre Arbeit erst dann einstellen, wenn alles erledigt ist.“ Sven Koutcky versuchte in einem Satz zu erklären, warum es gegen FSM Gladbeck nur zu einer 0:4-Niederlage reichte. Der Trainer des VfL Grafenwald haderte mit der Einstellung seiner Jungs.

„Wir haben eine Stunde richtig gut mitgespielt und machen es den Gladbeckern richtig schwer“, fasste Koutcky die Phase des Spiels zusammen, mit der er sehr zufrieden war. Der VfL kassierte zwar nach 15 Minuten nach einem Abwehrschnitzer das 0:1, ließ sich davon aber noch nicht unterkriegen. Einzig die Konsequenz in den Offensivaktionen ließ zu wünschen übrig. „Wenn wir eher den Abschluss suchen, haben wir die Chance zum Ausgleich“, so Koutcky.

Pascal Schulz-Knop pariert einen Foulelfmeter

Nach 58 Spielminuten vereitelte Pascal Schulz-Knop den zweiten Gladbecker Treffer. Der VfL-Keeper parierte einen Foulelfmeter. Als die Gladbecker in der 66. Minute durch Gökhan Aydin zum 2:0 kamen, bauten die Wöller schlagartig ab. FSM hatte jetzt leichtes Spiel, ließ dem 3:0 in der 77. Minute (Efkan Aydin) noch das 4:0 durch Naim Yavuzaslan folgen (82.). Die Grafenwälder standen da nur noch mit zehn Feldspielern auf dem Platz. Ferdi Er hatte wegen Meckerns in der 73. Minute die Ampelkarte gesehen.

Für die Wöller ist ein enttäuschendes Pflichtspieljahr 2019 mit dem 0:4 gegen Gladbeck beendet. Das Team überwintert auf dem 14. Tabellenplatz. Weiter geht es für die Grün-Weißen erst am 16. Februar. Koutcky und Co. müssen dann beim Tabellenfünften SG Preußen Gladbeck antreten.

