Bottrop. An diesem Wochenende starten Bottrops höherklassige Teams in die Winterhallenrunde. Zwei Mannschaften haben sich hochkarätig verstärkt.

Die Wochen des Wartens sind vorbei. Am Wochenende steigen auch die Tennismannschaften auf Verbandsebene in den Spielbetrieb unter dem Hallendach ein. Und das hochklassig: Gleich fünf Teams spielen in der Niederrheinliga und haben sich hochkarätig verstärkt.

Die Herren 30 des TC Waldhof gehören als Sommer-Regionalligist im Winter schon seit geraumer Zeit zum festen Inventar der Niederrheinliga. Sie haben zunächst noch spielfrei, bevor es dann in Duellen gegen bekannten Konkurrenten um einen Mittelfeldplatz geht. Neu in der höchsten Spielklasse auf Verbandsebene sind dagegen die Damen 30 des TC Blau-Gelb Eigen, die Damen 40 des VfL Grafenwald, die Herren 40 des TC Eigen-Stadtwald und die Herren 50 des TC Blau-Gelb Eigen. Katharina Alfs war im vergangenen Winter die Erfolgsgarantin für den Aufstieg der Blau-Gelben Danem 30 und die Nachrückerin aus der offenen Klasse soll nun auch die nötigen Punkte für den Klassenerhalt beisteuern. Gleich zum Auftakt gegen den Mitaufsteiger aus Solingen ist die Mannschaft gefordert. „Mindestens ein Unentschieden ist das Ziel“, erklärt Ulla Bähr.

TC Blau-Gelb Eigen verpflichtet einen Niederländer

Zweiter Niederrheinligist vom Schlangenholt sind die Herren 50 und auch die haben sich verstärkt. Vereinstrainer Anton Radev ließ seine Kontakte spielen und lotste den Niederländer Bernd Lenten, der einst ebenfalls als Profi unterwegs war, nach Bottrop. Mit ihm gilt es Punkt für Punkt für den Ligaerhalt zu sammeln, was mit der bulgarisch-niederländischen Doppelspitze ein realistisches Vorhaben sein könnte.

Noch prominenter verstärkt haben sich die Damen 40 des VfL Grafenwald. Im Sommer war Daniela Kalthoff noch in der 2. Bundesliga der offenen Klasse für den Lintorfer TC im Einsatz, im Winter kehrt sie nun zu ihren Wurzeln in Grafenwald zurück. Die Deutsche Meisterin in der Altersklasse 40 von 2017 feiert ihr Comeback am Samstag im Duell mit dem TC Raadt.

TC Eigen-Stadtwald muss am ersten Spieltag noch zuschauen

Als fünfter Niederrheinligist sind die Herren 40 des TC Eigen-Stadtwald nachgerückt. Sie steigen eine Woche später in den Spielbetrieb ein. „Wir haben nichts zu verlieren und freuen uns auf die Saison“, sagt Michael Altmann.

Im Einsatz sind am ersten Spieltag auch die Herren 30 in der 1. Verbandsliga, wenn der TC Heide beim TC Kaiserswerth antritt und der TC Eigen-Stadtwald beim Odenkirchener TC. Darüber hinaus fordern die Herren 55 des TC Waldhof den Bocholter TC und in der 2. Verbandsliga die Herren 50 des TV Blau-Weiß den Elmpter TC.

Doppelt und hochklassig verstärkt sind zudem auch die Herren 40 des TC Waldhof, bei denen Christian Müller seinen Einstand in dieser Altersklasse feiern wird. „Und er wird noch nicht einmal an Position 1 spielen“, verspricht Mike Dierig ein kleines Feuerwerk für die Auftaktbegegnung am Samstag um 18 Uhr im Tennis-Centrum Rheinbaben gegen Blau-Schwarz Düsseldorf.