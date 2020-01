VfL Grafenwald startet mit Sieg in die Vorbereitung

Zum Vorbereitungsauftakt haben die Kicker vom VfL Grafenwald einen ersten Erfolg gelandet. Das Team von Trainer Sven Koutcky setzte sich im Waldstadion mit 4:2 (1:0) gegen den Essener B-Kreisligisten FC Karnap durch.

„Es war noch kein schönes Spiel von uns, aber wir können auf diesen Erfolg aufbauen“, so Koutcky. Die Grafenwälder, hinter denen in der Kreisliga A eine schwere Halbserie liegt, gingen gegen den FC zunächst mit 1:0 in Führung. Ferdi Er war per Seitfallzieher erfolgreich (29.). Doch auch die Essener sollten sich nach der Halbzeitpause am Toreschießen beteiligen: Nach dem schnellen 1:1 (49.) und dem ebenso raschen Doppelpack von Fabrizio Nowack (53., 55.) zum 3:1 der Wöller, verkürzte Karnap noch einmal (76.). Erst drei Minuten vor dem Abpfiff setzte Mittelfeld-Routinier Oliver Aspöck mit seinem Tor den Schlusspunkt zum 4:2-Erfolg. Koutcky: „Die Vorbereitung hat für uns einen hohen Wert, da wir uns bestmöglich auf die Liga vorbereiten wollen.“

Im nächsten Testspiel gastieren die Wöller am Sonntag bei den Sportfreunden Königshardt II. Das nächste Meisterschaftsduell steht für den VfL Grafenwald am 16. Februar an.