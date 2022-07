VfL Grafenwald: Von Bottrop nach Grenoble für Deutschland

Bottrop. Vier Einrad-Spezialistinnen des VfL Grafenwald treten für Deutschland bei der WM in Frankreich an. Am meisten Disziplinen fährt Amanda Vogt.

Vier Grafenwälderinnen vertreten Deutschland in den kommenden Tagen bei der Einrad-Weltmeisterschaft im französischen Grenoble.

Dort findet die Unicon zwischen dem 26. Juli und dem 6. August statt. Aus Bottrop vom VfL Grafenwald sind Emma Heimann, Luisa Lehnhoff, Theresa Strangemann und Amanda Vogt mit dabei. Ab Anfang nächster Woche werden sie in den Wettkampf eintreten.

„Wir mussten uns im März qualifizieren, um mitfahren zu dürfen. Die besten aus den Altersklassen dürfen nun Deutschland vertreten“, sagt Amanda Vogt vom VfL. Alle vier werden ihr Können im Freestyle zeigen. Dort wird eine dreiminütige Kür gefahren.

VfL Grafenwald: Einzel- und Paarkür, Freestyle und Coasting

Zudem tritt Vogt in der U19-Einzelkür und Luisa Lehnhoff in der U17-Einzelkür an. Bei der Paarkür in der U17 fahren Lehnhoff und Theresa Strangemann zusammen, bei der U19 Vogt und Emma Heimann. Zusätzlich nimmt Vogt auch noch am Coasting teil, bei der es darum geht nach einem Anschwung so lange wie möglich auf dem Einrad zu bleiben.

Vogt: „Wir wissen, dass alle, die in Frankreich sein werden, echt gut sind. Wir fahren so gut wie wir können. Wenn dann etwas dabei herausspringt, ist das super. Wenn nicht, auch gut.“

