Welheimer Löwen lassen sich abschießen

Als FC-Spieler Hamza Yüzlü in der 65. Minuten den Ball nach sehenswerter Hackenablage von Tezcan Tuna über den Kasten prügelte, da platzte Marco Sagorski der Kragen. Der Keeper der Welheimer Löwen schnappte sich die Kugel und trat ihn höchstselbst ins Tor. Die Aktion sollte weniger als Anleitung zum erfolgreichen Abschluss für den FC Bottrop II dienen sondern vielmehr als Weckruf für die Vorderleute. Der verhallte, die Löwen kassierten eine 2:9-Klatsche – und ließen ihren besten Mann mal wieder im Stich.

1:4 lagen die Löwen zu diesem Zeitpunkt zurück. Eigentlich kein Rückstand, der mit einem Erfolgserlebnis, der richtigen Moral und einer Portion Glück umzubiegen wäre. Zumal Welheim optimal aus der Kabine gestartet war: Oliver Koczy hatte sich in den Strafraum getankt und irgendwie noch auf Kevin Fest weiter geleitet, der humorlos zum 1:2 vollstreckte.

Fabian Chlupka hat das 2:2 auf dem Fuß

Sofort in der nächsten Situation vergab Fabian Chlupka allerdings aus bester Position den Ausgleich, was Trainer Patrick Gödeke nach Abpfiff als Knackpunkt der Partie herausgriff. „Den muss er machen, danach sieht das Spiel ganz anders aus“, kommentierte Welheims Coach – und sprach im Anschluss mit einer gewissen Ratlosigkeit von dem erneuten Auseinanderbrechen seiner Truppe.

„Wir können nicht mal einfach mit 1:3 verlieren. Wir müssen uns immer abschießen lassen, die Art und Weise nervt“, sagte Gödeke, ohne eine wirkliche Erklärung zu haben. Gespräche in verschiedenen Konstellationen zwischen Trainerteam, Mannschaft und Vorstand hätten kaum Ergebnisse hervorgebracht. Stattdessen gab es Klatschen wie das 2:9, ein 2:10 oder ein 1:9.

Platznachbar FC Bottrop II legt die Mängel der Welheimer Löwen offen

Dass es die Welheimer Löwen können, zeigten sie in dieser Spielzeit allerdings auch schon. Die knappe 3:4-Niederlage gegen Aufstiegskandidat RWO-Team 12 ließ ebenso aufhorchen wie die Siegesserie von drei Partien vor ein paar Wochen. Auch im Duell mit Platznachbar FC Bottrop II blitzten immer wieder Kombinationen und Potenzial auf – jedoch nicht so sehr wie die Mängel, die der Tabellenfünfte schonungslos offenlegte.

Gerade Tezcan Tuna bekamen die Löwen überhaupt nicht gebremst. Der 42-Jährige schoss den FC Bottrop II vergangene Spielzeit mit 67 Toren in die Kreisliga B und zeigte eindrucksvoll, warum. Tuna sprintete (!) seinen Gegenspielern ein ums andere Mal davon und zeigte sich im Abschluss abgezockt. Die FC-Treffer eins (13.) und zwei (31.) gingen ebenso auf sein Konto wie der dritte Treffer in Minute 59, als er Torhüter Sagorski umkurvte und in den Winkel vollendete.

Matthias Pech kann auf eine funktionierende Achse zurückgreifen

Eine weitere Stärke der Elf von Matthias Pech ist eine funktionierende Achse, die dem Spiel des FCB Struktur gibt. Der Alt-Internationale Dennis Brinkmann als Abwehrchef, Strippenzieher Bekir Karakullukcu und eben Ballermann Tuna waren an fast jedem Angriff der Gäste auf eigenem Platz beteiligt – die in der letzten halben Stunde von Minute zu Minute zunahmen.

Bottrop Schwächste Defensive Durch die wiederholte Klatsche stellen die Welheimer Löwen jetzt mit Abstand die schlechteste Defensive der Liga – noch vor BW Oberhausen II bzw. Fortuna Bottrop III auf den beiden Abstiegsplätzen. Durch die Serie von vier ungeschlagenen Partien in Folge ist die Abstiegszone für die Elf von Patrick Gödeke immerhin ein ganzes Stück entfernt, sechs Zähler beträgt der Vorsprung auf BWO II. Nach dem kommenden, spielfreien Wochenende gibt es am 1. Dezember bei GW Holten Zeit zur Wiedergutmachung.

Karakullukcu (61. 71.) schnürte ebenso seinen Doppelpack wie Joker Mahmut Candir (77., 85.), dazu trugen sich Hamza Yüzlü (80.) und Toga Kocbey (84.) in die Torjägerliste ein. Löwen-Abwehrspieler Marvin Heinzerling verkürzte noch zum zwischenzeitlichen 2:7 (82.) – und protestierte nicht, als der Unparteiische die Partie bereits nach 87 Minuten beendete.

Die Tabelle: Kreisliga B1