Mit einem wichtigen und ebenso überzeugenden Sieg haben sich die Welheimer Löwen im Tabellenkeller der Kreisliga B weitere Luft verschaffen können. Die Löwen besiegten den direkten Konkurrenten TuS Buschhausen auf heimischem Geläuf mit 6:1 (4:0) und bauten durch den sechsten Saisonsieg den Vorsprung zu den Abstiegsrängen weiter aus. „Wir können mit unserem Spiel wirklich zufrieden sein, insbesondere die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen“, äußerte sich Löwen-Trainer Ramazan Karakus.

Ab der ersten Spielminute begannen die Bottroper druckvoll und mit viel Zug zum gegnerischen Tor. Der Aufwand aufseiten der Gastgeber sollte schließlich schon nach knapp 120 Sekunden belohnt werden, als Jonas Jarzombek zur frühen Führung für die Löwen traf. „Das schnelle Tor spielte uns natürlich zusätzlich in die Karten. Wir hätten im Spiel insgesamt sicher noch mehr Tore schießen können“, so Karakus. Schließlich sollte es in Durchgang eins bei vier Treffern bleiben - neben Jarzombek, der auch zum 4:0 traf, trugen sich aufseiten der Hausherren noch Emre Bozkurt (19.) und Oliver Koczy (28.) in die Schützenliste ein.

Karakus ermöglicht vielen Akteuren Spielpraxis

„Angesichts des klaren Vorsprungs haben wir in Halbzeit zwei dann personell reagiert und auch anderen Jungs entsprechend Einsatzzeiten verleihen wollen“, beschrieb Karakus. In der Folge konnten die Gäste aus Oberhausen zumindest phasenweise für Entlastung sorgen.

Insgesamt blieben die Löwen an der heimischen Welheimer Straße aber tonangebend und setzten auch das Toreschießen munter fort: Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff der Partie erzielte Hussein El-Dimassi das 5:0, in der 80. Minute traf Levent Alacam zum 6:1-Endstand. Zwischenzeitlich kamen die unterlegenen Buschhausener zu ihrem Ehrentreffer. „Mit Blick auf die Tabelle war der Sieg für uns extrem wichtig. Unser Plan ist voll aufgegangen“, so Karakus.

Nun wollen die Löwen auf den Heimerfolg aufbauen und auch in den kommenden Wochen weitere Punkte sammeln, um die Distanz zum Tabellenkeller zu vergrößern. Karakus: „Das kommende Auswärtsspiel in Buschhausen wird für uns ein echter Prüfstein. Aber auch dort wollen wir erfolgreich bestehen.“